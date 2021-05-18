В начале мая у 76-летней женщины Гайквад диагностировали COVID-19. 10 мая ее состояние ухудшилось, поэтому дети отвезли ее в больницу.
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Все палаты были заполнены, поэтому семья осталась ждать свободную кровать. В помещении больная потеряла сознание, а напуганные родственники решили, что она умерла.
Дети отвезли без сознания мать домой и начали готовиться к кремации. За мгновение до того, как погребальные носилки подожгли, Гайквад открыла глаза и расплакалась.
В сопровождении полиции женщину госпитализировали обратно в больницу. Ее текущее состояние здоровья неизвестно.
Ситуация с коронавирусом в Индии: что известно
- В Индии циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией – У.1.61. На днях Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию "тройного мутанта" из Индии на "опасный вариант", который угрожает всему миру.
- В больницах не хватает мест, больным не хватает кислородных баллонов.
- По мнению представителя ВОЗ, главной причиной распространения инфекции является несоблюдение гражданами карантина.
- На Гоа у каждого второго протестированного на COVID-19 результат оказывается положительным.