В начале мая у 76-летней женщины Гайквад диагностировали COVID-19. 10 мая ее состояние ухудшилось, поэтому дети отвезли ее в больницу.

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Все палаты были заполнены, поэтому семья осталась ждать свободную кровать. В помещении больная потеряла сознание, а напуганные родственники решили, что она умерла.

Дети отвезли без сознания мать домой и начали готовиться к кремации. За мгновение до того, как погребальные носилки подожгли, Гайквад открыла глаза и расплакалась.

В сопровождении полиции женщину госпитализировали обратно в больницу. Ее текущее состояние здоровья неизвестно.

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