Как действует новый прибор

Чтобы воспользоваться Coso, его нужно зарядить через USB-кабель. Потом – наполнить ванну водой до контрольной линии и нажать кнопку нагрева. Когда температура достигнет необходимой отметки – опустить тестикулы в Coso и держать там несколько минут, пока программа не уведомит об окончании сеанса.

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Ультразвуковые волны временно останавливают регенерацию спермы, эффективность контрацепции начинается через две недели после первого применения.

Эффект обратимый, и фертильность, как ожидается, вернется не позже чем через 6 месяцев после последнего применения.

Почему возникла идея

Девушка начала разработку мужского контрацептива после того, как у нее обнаружили предрак шейки матки, что означало, что она больше не может принимать противозачаточные таблетки.



Мужской контрацептив / Фото: dezeen.com

Когда она и ее партнер искали альтернативные методы и обнаружили, что нет никаких вариантов, ориентированных на мужчин, кроме презерватива или постоянной вазэктомии, она начала изучать эту тему в рамках своей магистерской работы по промышленному дизайну в техническом университете в Мюнхене.

Вайс получила за свое изобретение национальную премию Дайсона – почти 3,7 тысячи долларов и надеется выиграть международный турнир с призом 55 тысяч. Ванночка Coso еще не прошла клинических испытаний. Ее эффективность подтвердили только исследования, проведенные Ребеккой.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2022 года, Франция сделает бесплатным доступ к противозачаточным средствам для женщин в возрасте до 25 лет. Так хотят поддержать женщин, которым не хватает денег.