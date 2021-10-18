Женщина создала новый контрацептив для мужчин – ванночку для яичек

Немецкая выпускница дизайна Ребекка Вайс получила премию Джеймса Дайсона за мужское контрацептивное средство под названием Coso, которое использует ультразвуковые волны для временной остановки выработки спермы.

Как действует новый прибор

Чтобы воспользоваться Coso, его нужно зарядить через USB-кабель. Потом – наполнить ванну водой до контрольной линии и нажать кнопку нагрева. Когда температура достигнет необходимой отметки – опустить тестикулы в Coso и держать там несколько минут, пока программа не уведомит об окончании сеанса.

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Ультразвуковые волны временно останавливают регенерацию спермы, эффективность контрацепции начинается через две недели после первого применения.

Эффект обратимый, и фертильность, как ожидается, вернется не позже чем через 6 месяцев после последнего применения.

Почему возникла идея

Девушка начала разработку мужского контрацептива после того, как у нее обнаружили предрак шейки матки, что означало, что она больше не может принимать противозачаточные таблетки.



Мужской контрацептив / Фото: dezeen.com

Когда она и ее партнер искали альтернативные методы и обнаружили, что нет никаких вариантов, ориентированных на мужчин, кроме презерватива или постоянной вазэктомии, она начала изучать эту тему в рамках своей магистерской работы по промышленному дизайну в техническом университете в Мюнхене.

Вайс получила за свое изобретение национальную премию Дайсона – почти 3,7 тысячи долларов и надеется выиграть международный турнир с призом 55 тысяч. Ванночка Coso еще не прошла клинических испытаний. Ее эффективность подтвердили только исследования, проведенные Ребеккой.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2022 года, Франция сделает бесплатным доступ к противозачаточным средствам для женщин в возрасте до 25 лет. Так хотят поддержать женщин, которым не хватает денег.