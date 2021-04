Яседра Уильямс заснула в контактных линзах. Ночью она проснулась и решила их снять, потому что почувствовала сухость в глазах. Ей нужны были глазные капли.

Женщина взяла сумочку, где лежали бутылочка с глазными каплями и пузырек клея для ногтей. Через несколько секунд после того, как Уильямс закапала глаза, она поняла, что перепутала бутылочки.

Женщина попыталась самостоятельно стереть клей салфетками и водой, но было уже поздно – глаз не открывался. После этого Уильямс позвонила в больницу.

Промыть глаз холодной водой было правильным решением. Это спасло зрение женщины, как и контактная линза, которая послужила барьером между клеем и зрительным органом.

В результате Уильямс потеряла только ресницы, поскольку во время операции медицинские работники сильно оттянули верхнее веко.

