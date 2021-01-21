Американка заплатила 10 тысяч долларов, чтобы спасти свою курицу – двухлетнюю представительницу породы Маран. У птицы обнаружили проблемы с сердцем, и ее хозяйка немедленно оплатила все необходимые процедуры и даже операции.

Курицу зовут Блу, женщина купила ее за 12 долларов в магазине. Однако, в отличие от других цыплят, Блу оказалась не ужином, а лучшей подругой, пишет People.

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Селета Нотнагель постоянно баловала ее сыром и клубникой, носила на руках и надевала в изящные наряды. Она даже спит рядом с хозяйкой на столике возле кровати.

Диагностика болезни курицы

В марте прошлого года Нотнагель заметила что-то неладное: Блу перестала "мурлыкать" на руках, стала вялой и как будто уставшей. А потом ей стало трудно дышать.



Женщина считает курицу своей подругой / Фото People

Нотнагель ранее работала медсестрой в ветклинике, поэтому знала, что делать в такой ситуации. Женщина отвезла Блу на обследование к местным ветеринарам: курице сделали рентгеновский снимок, УЗИ, ЭКГ и анализ крови. Итог – подозрение на рак.

Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, Нотнагель увезла Блу в ветклинику при Университете Колорадо. Специалисты не обнаружили у птицы признаков онкологии, но диагностировали ей врожденный порок сердца – открытый артериальный проток.

Лечение курицы

Подобный дефект устраняют хирургическим путем, в основном младенцам, котятам или щенкам. Нотнагель стала первой, кто отправил на эту операцию курицу.

Мы с ней родственные души. Я сказала мужу, что если Блу умрет, пусть выкапывает могилу сразу для нас двоих. Я просто не представляю, как буду жить без нее,

– вспоминает женщина.



Курицу успешно прооперировали / Фото People

10 ноября курице провели получасовую операцию на открытом сердце. Уже через 12 часов после процедуры курица вернулась в норму: она снова стала активной.

За операцию Нотнагель и супруг отдали 7 500 долларов, визиты к врачам и анализы обошлись в 2 500 долларов.