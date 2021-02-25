Женщина, которой для выживания нужна была трансплантация легких, получила инфицированный SARS-CoV-2 трансплантат. В мазке из носогорла донора коронавирус не обнаружили.

Скрытый коронавирус

В описанном случае донором двух легких стал человек, который погиб в автокатастрофе. Врачи не обнаружили у него объективных признаков COVID-19.

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Во время подготовки к забору легких медработники приняли у донора мазок из носогорла, ПЦР-тест не нашел в нем коронавируса. Пересадку легких получила женщина, которая страдала от тяжелой хронической обструктивной болезни легких.

Зараженные легкие

Процедура трансплантации прошла гладко, но через три дня у пациентки развилась лихорадка, дыхание стало затрудненным. Женщину поместили в палату интенсивной терапии, ей проводили искусственную вентиляцию легких. В мазках из носогорла пациентки ученые не нашли SARS-CoV-2. Но они обнаружили коронавирус в промывной жидкости из бронхов и легких.

Через четыре дня после операции хирург, проводивший трансплантацию, заболел COVID-19. Образцы жидкости из бронхов, которые были взяты при заборе легких у донора, тоже были протестированы на SARS-CoV-2, результат оказался положительным.

Генетический анализ показал, что и пациентка, и врач, заразились от донора легких. Через два месяца после операции пациентка умерла, а хирург выздоровел.

В 2020 году в США провели около 40 тысяч пересадок органов. Описанное в American Journal of Transplantation заражение коронавирусом сейчас единственный известный случай инфицирования при трансплантации.