Ученые опросили 103 человека. Им нужно было ответить, насколько они открыты для случайных интимных связей. После этого их фотографии показали 65 добровольцам противоположного пола. Они должны были определить сексуальное поведение человека по снимку.

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Женщины могут, а мужчины – нет

Женщины точно назвали участников исследования, которые являются сторонниками случайных сексуальных связей. Мужчины не смогли показать такие же результаты, рассматривая фотографии представительниц противоположного пола.

Выяснилось, что женщины действительно хорошо определяли, интересуют ли мужчин только краткосрочные отношения. Это действительно ценный навык, поскольку он позволит женщинам принимать подсознательные решения относительно того, какие мужчины им подходят, в соответствии с целями отношений,

– отметили ученые.

Как выглядят мужчины, ищущие секс без обязательств

Анализируя результаты, ученые пришли к выводу, что настроенных на секс без обязательств мужчин характеризует сильный подбородок, высокий и широкий лоб, большие глаза, длиннее лицо и нос, чем у других. Связь между чертами лица женщины и ее социосексуальным поведением исследователи не смогли обнаружить.



Черты лица слева характеризуют мужчину, ищущего серьезные отношения. Справа – случайный секс / Фото: PsyPost

"Хотя это исследование предполагает, что в наших первых впечатлениях может быть определенная правда, но мы можем получить гораздо больше информации о личности людей, беседуя с ними и наблюдая за их поведением", – предупреждают специалисты.