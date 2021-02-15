Психологи из Великобритании разработали опросник "чтение мыслей". Они выяснили, что женщины таки лучше справляются с этой задачей.

Психологи из университетов Бата, Кардиффа и Лондона разработали тест на способность к "чтению мыслей". Они использовали данные более 4 тысяч самоотчетов людей, часть из которых – люди с аутизмом.

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Под чтением мыслей психологи подразумевают очень высокую степень понимания мыслей других людей и способность улавливать тонкие сигналы поведения, которые могут указывать на эмоциональное состояние и истинные или ложные утверждения.

Шкала способностей к "чтению мыслей" охватывает от 0 до 16 баллов. 4 балла и ниже указывают на плохие навыки этого процесса, а 14 – 16 – на лучшие. Средний балл составляет от 12 до 13 баллов.

При этом исследователям важно отделить способности эмпатии от понимания мыслей другого, поскольку эмпатия связана с сочувствием и пониманием, а "чтение мыслей" несколько иная вариация такой способности, хотя разница очень тонкая.

Результаты исследования: