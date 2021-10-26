Мужчины и женщины все равно склонны к проявлению "иррациональных эмоций". Об этом заявили психологи из Мичиганского университета (США).

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Как проводилось исследование

Ученые наблюдали за поведением 142 мужчин и женщин в течение 75 дней, изучая как их положительные эмоции, так и отрицательные.

При этом женщин распределили на 4 группы: первые 3 употребляли различные пероральные контрацептивы, стабилизирующие колебания гормонов, а последняя группа не принимала таблетки вовсе.

Результаты исследования

У мужчин и женщин колебания эмоций происходило примерно в одном диапазоне – они оказались одинаково эмоциональными.

То же касается женщин, которые принимали разные группы контрацептивов и не употребляли их вообще: эмоции колебались по разным причинам, а не только под влиянием гормонов. Также исследователи вообще не обнаружили особой связи между эмоциональным состоянием и уровнем гормонов, производимых яичниками.

Возможно, мужчины немного чаще женщин сдерживают свои эмоции, но не показывать их и не испытывать – совершенно разные вещи.