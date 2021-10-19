Женщины страдают от синдрома "разбитого сердца" в 10 раз чаще мужчин

Редкая патология сердца, которая часто развивается вследствие печальных событий или сильных переживаний, диагностируется все чаще, заявили ученые.

Новое исследование синдрома "разбитого сердца"

В ходе нового исследования группа ученых из США собрала данные национальных больниц о пациентах, у которых был диагностирован синдром "разбитого сердца" с 2006 по 2017 годы. В анализ попали медицинские карты более 135 тысяч человек.

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Женщины в группе риска

Специалисты обнаружили, что это состояние в основном выявляется у женщин 50 – 74 лет. По сравнению с мужчинами и младшими пациентами эта группа страдает от кардиомиопатии такоцубо в 6 – 10 раз чаще.

Авторы исследования также обнаружили неуклонный рост новых случаев этого заболевания во всех группах пациентов, причем эта тенденция появилась задолго до пандемии. Опять же, самый значительный прирост был выявлен у женщин старше 50 лет (83,3%). По словам ученых, на каждого мужчину или молодую женщину с этим заболеванием приходится 10 пациенток среднего и старшего возраста.

Синдром "разбитого сердца" или кардиомиопатия такоцубо Это острая дисфункция левого желудочка миокарда, чаще всего излечимая. Характеризуется внезапным развитием сердечной недостаточности или боли в груди, также изменениями на ЭКГ, сходными с признаками инфаркта. По мнению ученых, такоцубо провоцирует реакция мозга на сильный стресс.

Причины неравномерного распределения болезни

Это было важным открытием, поскольку до этого исследования ученые знали только о том, что заболевание чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. Теперь удалось определить ключевую группу риска. Вероятно, реакции мозга и нервной системы женщины становятся более восприимчивы к различным стрессам.

Недавно ученые выяснили, что мужчины и женщины становятся гипертоникам по-разному, хотя пока основная система контроля за гипертонией у обоих полов одна и та же. Оказывается, для каждого пола существует собственный регулятор, который повышает артериальное давление.