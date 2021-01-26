Женские презервативы – один из видов барьерной контрацепции. Его можно использовать при вагинальном и анальном сексе. Выглядят женские презервативы как мужские, только более крупные по размеру и с двумя кольцами на концах – открытым и закрытым.

Источник: NHS

Их делают из мягкого тонкого латекса, полиуретана или нитрита. Кондом помещается в вагину и не дает попасть в организм биологическим жидкостям и микроорганизмам.

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От чего защищает женский презерватив

Женский презерватив предотвращает беременность, передачу ИППП и заражение ВИЧ. Стоит иметь в виду, что защита от инфекций при анальном сексе с женским презервативом еще недостаточно изучена. В идеальных условиях секс в женском презервативе безопасен на 95%. Не всегда все складывается идеально, поэтому в реальности его безопасность от 75 до 82%. Для мужского варианта контрацепции это 98% и 85% соответственно. То есть мужской презерватив немного надежнее.

Как использовать женский презерватив

Женский презерватив помещается внутрь до любого проникновения. Для этого нужно:

осторожно открыть упаковку руками, желательно при свете (если открывать зубами в темноте, есть шанс повредить изделие);

принять удобное положение, развернуть презерватив, сжать кольцо с закрытой стороны и аккуратно поместить в вагину. Процесс похож на введение тампона;

с помощью пальцев максимально просунуть презерватив внутрь. Открытый конец с широким кольцом должен остаться снаружи.

Во время секса презерватив растягивается. Нужно проверить, что изделие не закрутилось, из-за этого оно может порваться. По окончании полового акта кондом вытягивается за наружное кольцо и выбрасывается (в помойку, не в туалет).

Сравнение женского и мужского презерватива / Фото Unsplash

У женского презерватива больший риск соскользнуть внутрь при активных движениях, чем у мужского. Если это произошло, нужно прерваться, извлечь его и заменить на новый. Не стоит переживать, что презерватив не получится вынуть, – дальше вагины он никуда не денется.

Обычно в презервативе уже есть лубрикант, но при необходимости можно использовать дополнительный. Если нужно, женский кондом можно вводить внутрь заранее: за восемь часов до полового акта и позже.

Во время полового акта нужно использовать только один презерватив – либо мужской, либо женский. Их одновременное использование не сделает секс безопаснее. Наоборот, из-за трения защита может порваться.