В женском мозге нашли область, которая отвечает за сексуальное удовольствие

Новое научное исследование выявило область мозга у женщин, связанную с прикосновением к гениталиям. Ученые выяснили, что она развитее у добровольцев, которые сообщили, что больше занимаются сексом.

Новое исследование женского возбуждения

В исследовании приняли участие 20 женщин. Ученые использовали специальное устройство направленной стимуляции. Его малые мощности вызвали реакцию без возбуждения и показали активированную зону мозга во время МРТ-сканирования.

Читайте также: От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

Размер имеет значение

У мужчин за реакцию на генитальную стимуляцию отвечает та область мозга, что расположена рядом с участком, который собирает информацию о бедрах. У женщин тоже, только точная локализация зоны отличается у разных девушек. Варьируется и ее толщина: чем чаще секс – тем она больше.



Участки мозга, которые отвечают за возбуждение / Фото: ScienceAlert

Пока ученые не могут сказать, приводит ли насыщенная интимная жизнь к увеличению площади или наоборот. Также неясно, связан ли больший размер зоны, отвечающей за гениталии, с более высокой чувствительностью к прикосновениям.

Значение нового исследования

До этого ученые не могли найти область, которая реагирует на стимуляцию клитора, из-за погрешностей исследований. Во время самостоятельной сессии или с участием партнера женщины возбуждались, и это мешало.

Также волонтеры касались не только гениталий, но и других частей тела, поэтому результаты были размыты. В результате некоторые ученые предполагали, что область в соматосенсорной коре вообще размещается рядом с областью пяток.

Результаты исследования могут быть использованы в будущем для лечения людей, которые, например, пострадали от сексуального насилия или имеют сексуальную дисфункцию.