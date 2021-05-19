Последние недели Индию охватила разрушительная вторая волна пандемии коронавируса. В стране от осложнений, вызванных "ковидом", умерло более 283 тысяч человек. Тела на берегах реки Ганг, в погребальных кострах горят круглосуточно.

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"Есть подозрения о том, что трупы сбрасывают в реку"

Несколько дней назад, 10 мая, 71 труп выкинуло на берег в селе Чауса в Бихаре. Официальные лица считают, что некоторые из останков могли попасть в Ганг после кремации. Однако остаются подозрения и в том, что трупы были сброшены в реку.

11 мая в 10 км от Чаусы десятки тел нашли на берегу в селе Гахмар. Местные жители заявили, что тела вымывало в течение нескольких дней, однако власть игнорировала жалобы людей на запах, пока новости о трупах, найденных по течению в Бихаре, не попали в СМИ.



Погребальные костры в Индии / Фото: Getty Images

Впоследствии 62 трупа извлекли из реки в соседнем районе Баллия. Также в Каннаудже, Канпуре, Уннао и Праяградже русло реки усеяно неглубокими могилами, а в Махадеви Гхат было найдено по меньшей мере 50 тел.

"Бедные люди также не могут позволить себе кремацию, потому сбрасывают тела в воду"

Традиционно индусы кремируют умерших, но также много общин следуют так называемому jal-pravah – практике захоронения в реке тел детей, незамужних девушек или тех, кто умирает от инфекционных заболеваний или укусов змей.

Бедные люди также не могут позволить себе кремацию, поэтому они заворачивают тело в белый муслин и сбрасывают в воду. Иногда к телам привязывают камни, чтобы они оставались погруженными. В обычные времена трупы, плавающие в Ганге, не редкость.

"Официальные данные по количеству смертей отличаются от реальных"

Издание BBC ссылается на слова местного журналиста о том, что официально 196 человек умерли от вируса в Канпуре между 16 апреля и 5 мая, однако данные семи крематориев показали почти 8 тысяч кремаций.

В апреле все электрические крематории работали круглосуточно и без выходных. Даже этого было недостаточно, поэтому администрация разрешила использовать территорию снаружи для кремации с использованием дерева ... Но крематории принимали только тела, которые поступали из больниц с сертификатами COVID-19, и огромное количество людей умирало дома, не проходя никаких тестов. Их семьи вывозили тела в окрестности города или в соседние районы. Когда люди не могли найти древесину или места для сжигания, они просто хоронили в реке,

– рассказал журналист из Канпура.

Журналист в Праяградже также считает, что многие тела – это либо пациенты с коронавирусом, умерших дома без теста, или бедные люди, которые не могут себе позволить кремацию.



Обряд кремации в Индии / Фото: Getty Images

Факты о реке Ганг

Река считается одной из важнейших святынь Индии. Ганг широко представлен в эпосе и мифологии.

Индусы считают, что река – это воплощение богини Ганга, которая спустилась на Землю в древние времена и стала рекой.

На берегах реки проводят кремацию, а затем над водами распыляют прах умерших.

Содержание бактерий в воде Ганга вблизи крупных городов в 120 раз превышает официально допустимую норму.

В реку перенаселенные города с низким уровнем жизни и промышленные предприятия ежедневно сбрасывают миллионы тонн отходов и нечистот.

Так, местные жители стирают, моют посуду, купаются и проводят религиозные обряды практически среди трупов, которые часто сбрасывают в реку.

Когда они (местные жители) входят в воду, их настолько охватывает эйфория, они теряют голову и заходят слишком далеко. Здесь нет спасателей, нет спасательных колец. Мы должны этих людей вытянуть,

– рассказал The Sydney Morning Herald Вирендер Нишад, который уже спас 100 человек от утопления.

Мистер Бенджамин, который является генеральным менеджером отеля Suryauday Haveli в Варанаси, признается, что испытывает культурный шок, когда рассказывает о том, как ведут себя индусы.

"Они всегда обвиняют правительство, а не смотрят на себя. Они поддерживают свои дома в чистоте, но выбрасывают мусор на улицу. Что касается реки, то в нее выбрасывается все", – сказал мужчина.

Данные взяты из издания The Sydney Morning Herald



Религиозный обряд в реке Ганг, Индия / Фото: Getty Images