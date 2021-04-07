Жестокое обращение с детьми может включать все типы физического или эмоционального насилия, сексуальное насилие, пренебрежение, невнимание и эксплуатацию. Такие практики наносят тяжелый вред здоровью ребенка.

Что было известно ранее

Ранее было известно, что у детей, с которыми жестоко обращаются, со временем уменьшается объем префронтальной коры и миндалевидного тела. Эти отделы головного мозга играют ключевую роль в регулировании эмоций, развитии депрессии и тревожного расстройства. Эти расстройства психики могут сопровождать ребенка всю жизнь.

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Многие приемы жесткого воспитания детей не подходят под определение жестокого обращения. Большинство людей в развитых странах считает их нормальными. К ним относятся удары или крики в ответ на сложное поведение ребенка, легкие физические наказания в различных формах. К особым признакам жесткого воспитания относят эмоциональную окраску событий: родители чувствуют злость во время наказаний.

Как может влиять на головной мозг детей жесткое воспитание, ранее не было известно.

Жесткое воспитание меняет мозг

Участниками нового исследования были 94 ребенка в возрасте от 2,5 до 9 лет, ситуацию в семьях которых ученые наблюдали в течение нескольких лет. Ежегодно они оценивали родительские практики воспитания и уровень тревожности у детей.

Ученые проанализировали снимки головного мозга детей, полученные при магнитно-резонансной томографии. Они обнаружили, что толщина серого вещества в префронтальной зоне коры головного мозга и миндальное тело были тем меньше в объеме, чем чаще дети сталкивались с жестким воспитанием.

Впервые практики жестокого воспитания, которые не соответствуют критериям жестокого обращения детьми, были связаны с уменьшением объема определенных структур мозга – тех, что и при тяжелых издевательствах,

– отметили ученые.