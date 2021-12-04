Новости о коронавирусе в Украине 4 ноября
Заболеваемость стабильна: за сутки в Украине выявили более 13 тысяч COVID-больных
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине выявили 13 206 новых больных коронавирусом. Известно, что из них 1 196 детей и 200 медработников. В больницы госпитализировали 2 764 человека с симптомами или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 436 больных умерли. В то же время выздоровели 22 765 пациентов.
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Ситуация с тестированием:
За сутки в Украине провели 84 942 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 42 557,
- методом ИФА – 8 988,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33397.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 1 588;
- Винницкая область – 530;
- Волынская область – 561;
- Днепропетровская область – 770;
- Донецкая область – 816;
- Житомирская область – 454;
- Закарпатская область – 301;
- Запорожская область – 499;
- Ивано-Франковская область – 331;
- Киевская область – 671;
- Кировоградская область – 187;
- Луганская область – 177;
- Львовская область – 739;
- Николаевская область – 446;
- Одесская область – 848;
- Полтавская область – 924;
- Ровненская область – 489;
- Сумская область – 295;
- Тернопольская область – 249;
- Харьковская область – 408;
- Херсонская область – 107;
- Хмельницкая область – 493;
- Черкасская область – 730;
- Черновицкая область – 207;
- Черниговская область – 386.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers Инфографика 24 канал
Какую вакцину против коронавируса чаще всего выбирали украинцы
Источник: Минздрав
С начала вакцинальной кампании привиты 13 685 627 жителей Украины. 13 685 625 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. Всего в стране сделали 25 375 687 прививок против COVID-19 (и первой, и второй дозами).
Какие препараты выбирали украинцы
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 497 856,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 352 402.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Правительство выделило 68,9 миллионов гривен на больницы для чиновников
Источник: Правительственный Портал
Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 миллионов гривен для учреждений здравоохранения, которые находятся в управлении Государственного управления делами. Согласно документу средства выделят на закупку лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.
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Новости о коронавирусе в мире 4 ноября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 4 декабря в мире выявили более 265 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48,9 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Франция.
Держали оборону 2 года: на отдаленных Островах Кука обнаружили первый случай COVID-19
Источник: MedicalXpress
В субботу, 4 декабря, на Островах Кука зарегистрировали первый случай коронавируса с начала пандемии. Вирус обнаружили у 10-летнего мальчика. Он со своей семьей находился на карантине по прибытии рейсом репатриации.
Создали жевательную резинку, снижающую риск передачи коронавируса.
Источник: Molecular Therapy
Согласно новому исследованию, жевательная резинка с добавлением растительного белка служит "ловушкой" для вируса SARS-CoV-2. Она снижает вирусную нагрузку в слюне, потенциально сдерживая передачу вируса.