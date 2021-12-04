Жевачка против COVID-19, коронавирус на Островах Кука: новости о коронавирусе 4 декабря

Правительство выделило 68,9 миллионов гривен на больницы для чиновников. На отдаленных Островах Кука обнаружили первый случай COVID-19 с начала пандемии. Создали жевательную резинку, снижающую риск передачи коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 4 ноября

Заболеваемость стабильна: за сутки в Украине выявили более 13 тысяч COVID-больных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине выявили 13 206 новых больных коронавирусом. Известно, что из них 1 196 детей и 200 медработников. В больницы госпитализировали 2 764 человека с симптомами или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 436 больных умерли. В то же время выздоровели 22 765 пациентов.

К теме Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Ситуация с тестированием:

За сутки в Украине провели 84 942 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 42 557,

методом ИФА – 8 988,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33397.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 1 588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ровненская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

за все время пандемии в Украине зафиксировали 3 490 855 больных COVID-19. 3 041 385 из них уже выздоровели. Но 88 002, к сожалению, умерли.С начала пандемии в Украине провели 16 051 772 ПЦР-тестирования.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers Инфографика 24 канал

Какую вакцину против коронавируса чаще всего выбирали украинцы

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании привиты 13 685 627 жителей Украины. 13 685 625 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. Всего в стране сделали 25 375 687 прививок против COVID-19 (и первой, и второй дозами).

Какие препараты выбирали украинцы

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 497 856,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 352 402.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Правительство выделило 68,9 миллионов гривен на больницы для чиновников

Источник: Правительственный Портал

Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 миллионов гривен для учреждений здравоохранения, которые находятся в управлении Государственного управления делами. Согласно документу средства выделят на закупку лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

Актуально Тюрьма, штраф и вакцинация: каждая страна Европы по-своему спасается от штамма Омикрон

Новости о коронавирусе в мире 4 ноября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 4 декабря в мире выявили более 265 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48,9 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Франция.

Держали оборону 2 года: на отдаленных Островах Кука обнаружили первый случай COVID-19

Источник: MedicalXpress

В субботу, 4 декабря, на Островах Кука зарегистрировали первый случай коронавируса с начала пандемии. Вирус обнаружили у 10-летнего мальчика. Он со своей семьей находился на карантине по прибытии рейсом репатриации.

Создали жевательную резинку, снижающую риск передачи коронавируса.

Источник: Molecular Therapy

Согласно новому исследованию, жевательная резинка с добавлением растительного белка служит "ловушкой" для вируса SARS-CoV-2. Она снижает вирусную нагрузку в слюне, потенциально сдерживая передачу вируса.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала