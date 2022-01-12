Жиры оказались неожиданно полезными при диабете 2 типа

Диабет 2 типа, которым страдает почти 10% населения мира, является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Но результаты последнего исследования показывают, что жир не обязательно усугубляет болезнь и даже может играть защитную роль.

Чрезмерно малоподвижный образ жизни и чрезмерно калорийная диета способствуют развитию диабета 2 типа, изменяя функционирование клеток поджелудочной железы и снижая эффективность регуляции уровня сахара в крови. Однако жир, который часто называют идеальным виновником, можно реабилитировать.

Актуально Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса

Диабет типа 2 возникает из-за дисфункции бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за секрецию инсулина. Это нарушает регуляцию уровня сахара в крови и может привести к серьезным осложнениям со стороны сердца, глаз и почек. Совсем недавно избыток сахара также обвиняли в повреждении бета-клеток и развитию диабета 2 типа. И хотя вина сахара больше не вызывает сомнения, роль жира в дисфункции бета-клеток остается неоднозначной.

Изучая бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, ученые из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии показали, что эти клетки меньше страдают от избытка сахара, если ранее они подвергались влиянию жира.

Изучая клеточные механизмы ученые обнаружили, как цикл накопления и мобилизации жира позволяет клеткам адаптироваться к избытку сахара.

Когда жир помогает бета-клеткам

Чтобы отличить действие жира от действия сахара, ученые подвергли бета-клетки воздействию избытка сахара, жира, а затем их комбинации. Таким образом ученые впервые подтвердили токсичность сахара: бета-клетки, подвергшиеся воздействию высокого уровня сахара, выделяли гораздо меньше инсулина, чем обычно.

Когда клетки подвергаются воздействию слишком большого количества сахара, так и слишком большого количества жира, они накапливают жир в виде капель в ожидании менее "хороших" времен. Удивительно, но мы показали, что этот запас жира не ухудшает ситуацию, а позволяет восстановить секрецию инсулина почти до нормального уровня,

– пояснила автор работы Люси Оберхаузер.

Результаты работы:

Согласно результатам исследования, благодаря освобожденным молекулам жира бета-клетки адаптируются к избытку сахара и поддерживают почти нормальную секрецию инсулина. В таком случае организм использует его как источник энергии.

Чтобы избежать развития диабета, важно дать этому полезному циклу возможность быть активным, например, поддерживать регулярную физическую активность.

Сейчас ученые пытаются определить механизм, с помощью которого высвобождаемый жир стимулирует секрецию инсулина.