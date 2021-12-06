Речь идет о тяжелых пациентах, нуждающихся в постоянной помощи медиков. Об этом заявил член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучери.
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Он заявил, что может пройти даже до 5 лет, прежде чем организм восстановится от недуга целиком.
Кто сейчас тяжело болеет
По его словам, в отделах интенсивной терапии – большинство людей невакцинированы по разным причинам. Также в этом списке есть много беременных.
"Это молодежь. Большинство из них выживают, 60% наших пациентов выживают. Но это выживание дорого стоит и требует реабилитации. У нас нет персонала, ресурсов для реабилитации этих пациентов", – отметил Путучери.
Так, может пройти до 5 лет, прежде чем они вернутся к нормальной жизни,
– подчеркнул он.
Восстановление после COVID последнее
- Британские ученые исследовали, насколько может быть распространен затяжной коронавирус. Так, у каждого 40 инфицированного человека симптомы длятся не менее 3 месяцев.
- Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла спрогнозировал, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от COVID-19.
- Другие ученые также сделали новые прогнозы относительно того, как долго еще продлится пандемия коронавируса. По прогнозам сотрудников научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании (SCIentific Advisory Group for Emergencies, SAGE), пандемия продлится как минимум до конца 2026 года.