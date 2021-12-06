Речь идет о тяжелых пациентах, нуждающихся в постоянной помощи медиков. Об этом заявил член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучери.

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Он заявил, что может пройти даже до 5 лет, прежде чем организм восстановится от недуга целиком.

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По его словам, в отделах интенсивной терапии – большинство людей невакцинированы по разным причинам. Также в этом списке есть много беременных.

"Это молодежь. Большинство из них выживают, 60% наших пациентов выживают. Но это выживание дорого стоит и требует реабилитации. У нас нет персонала, ресурсов для реабилитации этих пациентов", – отметил Путучери.

Так, может пройти до 5 лет, прежде чем они вернутся к нормальной жизни,

– подчеркнул он.

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