В Австрии начало действовать требование третьего карантина – ношение респираторов класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте. Они имеют высокую степень защиты в отличие от обычной маски.

Использовать респираторы вместо масок люди должны с 25 января. Об этом сообщает издание The Local.

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Кто получит бесплатные респираторы

Как отметил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, респираторы защищают надежнее, но и стоят дороже. Поэтому правительство заключило соглашение с крупными розничными торговцами, чтобы обеспечить продажу масок класса FFP2 по себестоимости.

Чтобы предотвратить паническую покупку, клиентам будут разрешать покупать за раз максимум 5 респираторов. Малоимущим людям будут предоставлять их бесплатно.

Какие еще требования предусматривает локдаун

С 25 января в Австрии также вступило в силу требование по социальной дистанции не менее 2 метров.

С 8 февраля должны открыться розничные магазины, музеи и музеи при условии строгого соблюдения всех коронавирусних мероприятий.

В этот же день начнется обучение в школах Вены и Нижней Австрии, во всех других федеральных землях – с 15 февраля.

Обратите внимание! Третий национальный карантин в Австрии ввели в конце декабря 2020 года. С начала пандемии в стране зарегистрировано 405 тысяч случаев инфицирования коронавирусом и 7 418 смертей, связанных с COVID-19.