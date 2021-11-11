Между тем на заводе говорят, что прекратить работу завода ночью невозможно. Ведь цикл выработки кислорода – непрерывный.

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Этот надоедливый шум начался где-то с понедельника и он просто непрерывный. Такой шум, что ночью просто невозможно спать, это не шум, а гул. Я просто живу постоянно на таблетках от давления, на снотворных, но они не помогают, кстати. Это не только я, это многие соседи жалуются. Не помогают ни беруши, ни снотворное,

– заявила местная жительница Ирина Захарченко.

Женщина добавила, что шум от завода мешал и раньше, из-за чего люди обращались в Минобороны. В ведомстве дали распоряжение прекратить работу в ночное время.

Реакция завода

Директор завода Александр Прохоренко заявил, что чтобы запустить станцию через ее технические параметры, необходимо около 12 – 14 часов, после чего происходит добыча кислорода.

В среднем, кислородно-добывающая кампания происходит от 10 до 14 дней. То есть, на это время останавливать технику невозможно. Если технику остановить, то со следующего этапа все надо будет начинать сначала,

– пояснил Александр Прохоренко.

171 ремонтный завод чинит технику и спецоборудование для Минобороны. Изготавливать там кислород для больных коронавирусом попросила облгосадминистрация.

С увеличением количества кислорода, который нужен для качественной помощи больным COVID-19, не хватает этих объемов. Сегодня больницы Черниговской области получат медицинский кислород, который был сгенерирован мобильной кислородной станцией, предоставленной нам ВСУ. Эта мобильная установка имеет мощность около 100 тонн в сутки. В соответствии с этим имеет такую подушку, которая обезопасит нас от перебоев с поставкой кислорода,

– рассказала заместитель главы ОГА Жанна Шерстюк.

Директор завода успокоил горожан, что в конце этой недели на заводе прекратят добывать кислород – кислородную станцию переместят на территорию аэродрома Певцы.

Потребности кислорода в Украине:

Источник: Минздрав

Согласно данным Минздрава, новая волна коронавируса характерна значительным ростом потребления кислорода госпитализированных пациентов – ныне один больной COVID-19 потребляет в 5 – 6 раз больше кислорода, чем это было весной.

Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница почти в 100 тонн.

Общее производство кислорода профильными предприятиями составляет около 400 тонн в сутки. За это же время суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое.

Если 19 октября по всей Украине был потреблен 6 841 баллон, то уже 7 ноября – 11 594 баллона. При этом средней больнице, которая принимает больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15 – 30 минут работы.



Потребление кислорода больными коронавирусом / Инфографика Минздрава