Жители Чернигова требуют ограничить работу завода, который производит кислород для СOVID-больных

В Чернигове жители улиц Летной и Олега Кошевого требуют после 18 часов прекратить работу 171 ремонтного завода, который производит кислород для больных коронавирусом. Люди жалуются на шум.

Между тем на заводе говорят, что прекратить работу завода ночью невозможно. Ведь цикл выработки кислорода – непрерывный.

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Этот надоедливый шум начался где-то с понедельника и он просто непрерывный. Такой шум, что ночью просто невозможно спать, это не шум, а гул. Я просто живу постоянно на таблетках от давления, на снотворных, но они не помогают, кстати. Это не только я, это многие соседи жалуются. Не помогают ни беруши, ни снотворное,

– заявила местная жительница Ирина Захарченко.

Женщина добавила, что шум от завода мешал и раньше, из-за чего люди обращались в Минобороны. В ведомстве дали распоряжение прекратить работу в ночное время.

Реакция завода

Директор завода Александр Прохоренко заявил, что чтобы запустить станцию через ее технические параметры, необходимо около 12 – 14 часов, после чего происходит добыча кислорода.

В среднем, кислородно-добывающая кампания происходит от 10 до 14 дней. То есть, на это время останавливать технику невозможно. Если технику остановить, то со следующего этапа все надо будет начинать сначала,

– пояснил Александр Прохоренко.

171 ремонтный завод чинит технику и спецоборудование для Минобороны. Изготавливать там кислород для больных коронавирусом попросила облгосадминистрация.

С увеличением количества кислорода, который нужен для качественной помощи больным COVID-19, не хватает этих объемов. Сегодня больницы Черниговской области получат медицинский кислород, который был сгенерирован мобильной кислородной станцией, предоставленной нам ВСУ. Эта мобильная установка имеет мощность около 100 тонн в сутки. В соответствии с этим имеет такую подушку, которая обезопасит нас от перебоев с поставкой кислорода,

– рассказала заместитель главы ОГА Жанна Шерстюк.

Директор завода успокоил горожан, что в конце этой недели на заводе прекратят добывать кислород – кислородную станцию переместят на территорию аэродрома Певцы.

Потребности кислорода в Украине:

Источник: Минздрав

Согласно данным Минздрава, новая волна коронавируса характерна значительным ростом потребления кислорода госпитализированных пациентов – ныне один больной COVID-19 потребляет в 5 – 6 раз больше кислорода, чем это было весной.

Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница почти в 100 тонн.

Общее производство кислорода профильными предприятиями составляет около 400 тонн в сутки. За это же время суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое.

Если 19 октября по всей Украине был потреблен 6 841 баллон, то уже 7 ноября – 11 594 баллона. При этом средней больнице, которая принимает больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15 – 30 минут работы.



Потребление кислорода больными коронавирусом / Инфографика Минздрава