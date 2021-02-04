Виктор Ляшко заявил, что жители оккупированных территорий Донбасса могут получить бесплатное лечение от коронавируса в Украине. Однако результат их теста должны подтвердить на КПВВ или по прибытии в Украину.

Источник: ютуб-канал GDIP Media Center

Главный санитарный врач Украины Ляшко принял участие в дискуссии "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины". Там чиновник озвучил правила лечения от коронавируса для жителей оккупированного Донбасса.

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Если это (COVID-19 – 24 канал) обнаружат, они (люди – 24 канал) будут получать бесплатное лечение на территории Украины,

– отметил Ляшко.

Что еще сказал Ляшко

Все желающие могут сделать тест на COVID-19 в сервисной зоне КПВВ. Если его результат будет отрицательным, человек сможет избежать изоляции. Необходимая информация сразу поступит в приложение "Дий Дома".

В случае, если по определенным причинам установить "Дий Дома" не удастся, данные направят в обсерватор. Там они будут храниться в течение 14 дней.