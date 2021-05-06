Госслужащие, которые не захотели сделать прививку, не смогут рассчитывать на оплачиваемый больничный от COVID-19. Об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

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Зато те госслужащие, которые вакцинировались, но все равно подхватили вирус, смогут взять оплачиваемый отпуск во время болезни.

Я посоветовался с премьер-министром, и мы не можем принимать насильственные решения по вакцинации. Мы думали, как вознаградить людей, которые проявили ответственность. Мы приняли решение предоставить дополнительную финансовую помощь вакцинированным людям,

– заявил он.

Для того, чтобы получить вознаграждение за вакцинацию, необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие прививки.

Последний срок подачи документов – 15 июня. Финансовую помощь обещают выплатить до 20 июня.

Сейчас в Сербии одобрены 4 вакцины от коронавируса:

Sinofarm,

Pfizer,

AstraZeneca,

"Спутник V".

С начала прививочной кампании от недуга вакцинировалось 1,3 миллиона из 7 миллионов жителей страны и более 20 тысяч иностранцев.