Об этом рассказал директор больницы Денис Матяш. По его словам, количество коек в больнице никто не увеличивает, поэтому медики вынуждены выбирать, какие больные в более тяжелом состоянии и оказывать им в первую очередь стационарную медицинскую помощь.

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В Житомире критическая ситуация с коронавирусом

Из-за того, что общее количество коек в больнице увеличить невозможно – до улучшения ситуации не будут госпитализировать плановых больных, а также пациентов в легком состоянии.

Заведующая инфекционного отделения Житомирской больницы №1 Оксана Волкова рассказала, что ежедневно в больницу госпитализируют до 20 пациентов с коронавирусом.

Сейчас на базе городской больницы №1 работает четыре инфекционных отделения. Три из них являются перепрофилированными: глазное, терапевтическое и инсультное. Они работают не по своему профилю, а принимают больных COVID-19.

Все отделения загружены на 100%. Ни в перепрофилированных отделениях, ни в инфекционном отделении свободных коек нет. Перепрофилировав уронефрологическое центр под отделение для оказания помощи больным COVID-19, мы практически исчерпываем весь ресурс нашей больницы,

– рассказала Оксана Волкова.

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