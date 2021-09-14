Об этом рассказал директор больницы Денис Матяш. По его словам, количество коек в больнице никто не увеличивает, поэтому медики вынуждены выбирать, какие больные в более тяжелом состоянии и оказывать им в первую очередь стационарную медицинскую помощь.
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В Житомире критическая ситуация с коронавирусом
Из-за того, что общее количество коек в больнице увеличить невозможно – до улучшения ситуации не будут госпитализировать плановых больных, а также пациентов в легком состоянии.
Заведующая инфекционного отделения Житомирской больницы №1 Оксана Волкова рассказала, что ежедневно в больницу госпитализируют до 20 пациентов с коронавирусом.
Сейчас на базе городской больницы №1 работает четыре инфекционных отделения. Три из них являются перепрофилированными: глазное, терапевтическое и инсультное. Они работают не по своему профилю, а принимают больных COVID-19.
Все отделения загружены на 100%. Ни в перепрофилированных отделениях, ни в инфекционном отделении свободных коек нет. Перепрофилировав уронефрологическое центр под отделение для оказания помощи больным COVID-19, мы практически исчерпываем весь ресурс нашей больницы,
– рассказала Оксана Волкова.
Вакцинация против коронавируса в Украине
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность вакцинации 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
- Сейчас в Украине проводят прививку препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna. Все они признаны ВОЗ.
- С начала кампании проведено всего 10 846 167 прививок.