В Житомире из-за вспышки острой кишечной инфекции в школе №20 пострадали 9 учеников. Поэтому в учебном заведении прекратили учебный процесс.

По данным ГСЧС, пока 7 учеников находятся на стационарном лечении. В то же время еще 2 школьников, которые подхватили кишечную инфекцию, перевели на амбулаторное лечение.

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Как сообщили спасатели, состояние здоровья всех учащихся является удовлетворительным. Сейчас в школе проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Из-за вспышки кишечной инфекции там с 3 марта 2021 года прекратили учебный процесс.

Кишечная инфекция

Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем – преимущественно через загрязненные руки как при прямом контакте, так и при контакте с другими загрязненными поверхностями и предметами (пол, мебель, одежда, игрушки и т.д.). Это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний , которое может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно бактерии или вирусы попадают в организм с зараженной пищей или водой.Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем – преимущественно через загрязненные руки как при прямом контакте, так и при контакте с другими загрязненными поверхностями и предметами (пол, мебель, одежда, игрушки и т.д.).

По данным ГСЧС, всего в Житомирской школе №20 учится 885 учеников.

Обратите внимание! В одном из детсадов Тернополя недавно обнаружили вспышку кишечной инфекции. Тогда его причиной стал ротавирус. Подробнее об этом – читайте здесь.