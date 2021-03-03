Вспышка кишечной инфекции в школе: в Житомире пострадали 9 учеников
В Житомире из-за вспышки острой кишечной инфекции в школе №20 пострадали 9 учеников. Поэтому в учебном заведении прекратили учебный процесс.
Источник:ГСЧС
По данным ГСЧС, пока 7 учеников находятся на стационарном лечении. В то же время еще 2 школьников, которые подхватили кишечную инфекцию, перевели на амбулаторное лечение.
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Как сообщили спасатели, состояние здоровья всех учащихся является удовлетворительным. Сейчас в школе проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Из-за вспышки кишечной инфекции там с 3 марта 2021 года прекратили учебный процесс.
Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем – преимущественно через загрязненные руки как при прямом контакте, так и при контакте с другими загрязненными поверхностями и предметами (пол, мебель, одежда, игрушки и т.д.).
По данным ГСЧС, всего в Житомирской школе №20 учится 885 учеников.
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