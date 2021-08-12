Подробно о случаях Дельты

О случаях инфицирования сообщили работники Житомирского областного лабораторного центра. Известно, что двое больных прибыли в область из России и Турции.

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Все 20 образцов, взятые у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Дельта, подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев),
– говорится в сообщении.

Инфицированных штаммом Дельта обнаружили в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах.

Тот факт, что в области циркулирует штамм Дельта побудил работников лабораторного центра еще раз подчеркнуть о целесообразности соблюдения санитарных норм и правил.

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Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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