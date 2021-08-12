Подробно о случаях Дельты

О случаях инфицирования сообщили работники Житомирского областного лабораторного центра. Известно, что двое больных прибыли в область из России и Турции.

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Все 20 образцов, взятые у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Дельта, подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев),

– говорится в сообщении.

Инфицированных штаммом Дельта обнаружили в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах.

Тот факт, что в области циркулирует штамм Дельта побудил работников лабораторного центра еще раз подчеркнуть о целесообразности соблюдения санитарных норм и правил.

Что посоветовали для жителей области, чтобы защититься от Дельты: Меньшее, что граждане могут сделать для избежания инфицирования вирусом – это надевать в закрытых помещениях маску, часто мыть руки, использовать дезсредства, избегать массовых мероприятий и соблюдать физическую дистанцию минимум 1,5 метра. Лучшим способом не заболеть и не быть источником инфекции – является вакцинация.

Статистика COVID-19 в Украине

К слову, всего в Украине сегодня, 12 августа, сообщили об инфицировании коронавирусом 1 247 человек, среди них 77 детей и 41 медработник.

Штамм Дельта все чаще регистрируют в украинских областях. Например, в Ровненской 80% пациентов с COVID-19 инфицированы именно им.

Согласно прогнозу ученых Национальной академии наук Украины, мощную новую волну можно ожидать, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев в целом по Украине.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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