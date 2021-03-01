Житомирщину внесут в красную зону карантина
В Житомирской области начнет действовать красная зона карантина. Все из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в регионе.
Источник:24 канал
Председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко во время брифинга сообщил, что 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) должна принять решение о введении красной зоны карантина в Житомирской области.
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Житомирская область войдет в красную зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 больных COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от почти 900 до 2700 раза увеличилось количество больных,
– рассказал Бунечко.
При этом он добавил, что в красную зону карантина попадут абсолютно все районы региона.
Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Коронавирус в Житомирской области: что известно
Источник: аппарат СНБО
- С начала пандемии коронавируса в Житомирской области обнаружили 51 576 случаев заражения коронавирусом. 466 из них за минувшие сутки.
- От общего количества больных выздоровели 44 384 человека. Умерли 840 инфицированных.
- По состоянию на 1 марта в регионе зарегистрировано 6 532 активных больных. Эти пациенты еще лечатся от болезни.
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