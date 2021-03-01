В Житомирской области начнет действовать красная зона карантина. Все из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в регионе.

Председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко во время брифинга сообщил, что 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) должна принять решение о введении красной зоны карантина в Житомирской области.

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Житомирская область войдет в красную зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 больных COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от почти 900 до 2700 раза увеличилось количество больных,

– рассказал Бунечко.

При этом он добавил, что в красную зону карантина попадут абсолютно все районы региона.

Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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Источник: аппарат СНБО