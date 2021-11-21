Симптомы болезни – вялость, кашель, отсутствие аппетита, проблемы с пищеварением. Администрация зоопарка уверяет, что посетители подхватить коронавирус от животных не могут.

Стоит знать Настоящая опасность: может ли домашнее животное заразить человека COVID-19

Коронавирус в зоопарке Нидерландов: заболели львы и гориллы

В зоопарке Diergaarde Blijdorp (Роттердам, Нидерланды) инфицировались коронавирусом 5 львов и 7 горилл. Животных проверили, когда у них появились симптомы, похожие на грипп.

Речь идет о вялости, отсутствии аппетита, легком кашле.

Также у некоторых горилл были проблемы с желудком.

В настоящее время животных поместили в карантин. Однако администрация зоопарка уверяет, что:

Посетители в любом случае не были в опасности – инфицироваться от животных коронавирусом они не могли.

Ведь животные находятся в закрытых вольерах и не контактируют с людьми.

В то же время как именно заразились животные, объяснить администрация не может.

Предполагают разве, что источником был кто-то из работников зоопарка, который болел без симптомов.

Хотя они все соблюдают требования безопасной дистанции, носят защитные маски и моют руки.

Обратите внимание: посетители зоопарков в Нидерландах должны иметь при себе сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

Также напомним, что: