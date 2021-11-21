Животные в карантине: в зоопарке в Нидерландах коронавирусом заразились гориллы и львы
Источник:NOS
В Нидерландах в городе Роттердам в местном зоопарке Diergaarde Blijdorp несколько животных заболели COVID-19. Речь идет о 5 львах и 7 гориллах.
Симптомы болезни – вялость, кашель, отсутствие аппетита, проблемы с пищеварением. Администрация зоопарка уверяет, что посетители подхватить коронавирус от животных не могут.
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Коронавирус в зоопарке Нидерландов: заболели львы и гориллы
В зоопарке Diergaarde Blijdorp (Роттердам, Нидерланды) инфицировались коронавирусом 5 львов и 7 горилл. Животных проверили, когда у них появились симптомы, похожие на грипп.
- Речь идет о вялости, отсутствии аппетита, легком кашле.
- Также у некоторых горилл были проблемы с желудком.
В настоящее время животных поместили в карантин. Однако администрация зоопарка уверяет, что:
- Посетители в любом случае не были в опасности – инфицироваться от животных коронавирусом они не могли.
- Ведь животные находятся в закрытых вольерах и не контактируют с людьми.
В то же время как именно заразились животные, объяснить администрация не может.
- Предполагают разве, что источником был кто-то из работников зоопарка, который болел без симптомов.
- Хотя они все соблюдают требования безопасной дистанции, носят защитные маски и моют руки.
Также напомним, что:
- В зоопарке Линкольна в США 3 снежных барса умерли от коронавируса.
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