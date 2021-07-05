Здоровье 24 пообщалось с психотерапевтом Викторией Горбуновой и Вячеславом Толстокоровым, который живет с биполярным расстройством (БАР) и является основателем адаптационного центра для людей с биполярным расстройством "БАРвінОК", чтобы узнать как живут люди с этим расстройством и что они делают, чтобы уменьшить его влияние на жизнь.
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Биполярное аффективное расстройство
Почему возникает биполярное расстройство
БАР возникает из-за дисбаланса нейромедиаторов, которые синтезирует наш мозг. Это особенность функционирования мозга на биохимическом уровне. Мы подозреваем, что у части людей есть склонность к этому, однако начаться нарушение может из-за приема определенных медикаментов, определенных заболеваний, сильного стресса, истощения организма и даже трансатлантических перелетов. Это те триггеры, которые провоцируют дебют расстройства, то есть первые заметные его симптомы.
Виктория Горбунова
"Биполярное расстройство также может передаваться генетически. По статистике, если у одного из родителей было биполярное расстройство, то вероятность его передачи ребенку составляет около 10%. Кажется, что процент не такой и высокий, но для психических расстройств это много”.
Симптомы биполярного расстройства
Биполярное расстройство – это группа расстройств. Существует БАР первого типа, второго типа, циклотимия, биполярное расстройство вызванное медикаментами или физическим состоянием.
Это психическое расстройство связано с двумя эмоциональными полюсами: эпизоды мании (повышенное, интенсивное настроение, когда человек чувствует себя очень активно и энергично) и эпизоды депрессии (когда человек подавлен и без сил). Эти эпизоды могут быть разными по интенсивности. Например, при БАР первого типа выражены эпизоды мании, при которых могут быть даже психотические симптомы.
Например, человек может даже видеть или думать о том, чего на самом деле нет, ему кажется, что у него неограниченная власть и способности, что он гениальный изобретатель или королевский потомок. А вот при биполярном расстройстве второго типа как таковой мании может не быть, однако есть так называемое гипоманиакальное состояние (гипомания), когда человек пребывает в постоянно приподнятом настроении, чувствует себя счастливым, сексуально активным, может выполнять многие вещи одновременно. При этом легко раздражается, не может долго сосредотачиваться, излишне подвижный и разговорчивый.
Основная характеристика биполярного расстройства – это чередование периодов мании и депрессии, то есть периоды активности и повышенного настроения сменяются периодами пассивности, подавленного настроения.
Чаще всего дебют симптомов происходит в старшем подростковом возрасте и ранней взрослости – это около 16–20 лет. Существуют случаи проявления расстройства и в детском возрасте, но тогда нужна более детальная диагностика, ведь для детей более типичны изменения настроения. Бывают случаи, когда БАР проявляется и после 40–50 лет.
Диагностика БАР
В Украине диагноз биполярное расстройство, как и другие психиатрические диагнозы может поставить только врач-психиатр. Однако люди, которые понимают, что у них могут быть определенные проблемы также обращаются и к психологу или психотерапевту. Эти специалисты, если имеют соответствующую подготовку – могут помочь, однако за диагнозом и медикаментозным лечением должны все равно направить к врачу-психиатру.
Виктория Горбунова
"Биполярное расстройство в большинстве случаев требует медикаментозной коррекции, самой психотерапии чаще всего мало. Существуют так называемые диагностические критерии, которые очень подробно прописаны для каждого из типов расстройства в специальных справочниках, например DSM-5 и МКБ-10. На основе этих диагностических критериев разработаны специальные клинические интервью и опросники”.
Лечение БАР
Конкретных лекарств, которые бы обеспечили выздоровление от биполярного расстройства, к сожалению, нет. Однако люди с БАР могут жить обычной жизнью благодаря трем составляющим: медикаменты, психотерапия и психоэдукационные группы.
Медикаментозное лечение требуется не только, когда есть острые симптомы, но и тогда, когда они ослаблены или их нет. Для того чтобы эти симптомы не появлялись в будущем, или для того, чтобы сгладить переходы между фазами.
Психотерапия позволяет лучше понимать себя и самостоятельно справляться с различными симптомами депрессии или мании, а также не допускать их развития.
Психоэдукационные группы созданы не только для людей с психическими расстройствами, но и для их близких. Там рассказывают, например, на какие симптомы обращать внимание, как понять, что приближается фаза мании и тому подобное.
Чаще всего при правильно подобранной схеме лечения люди с БАР могут жить обычной, полноценной жизнью. Однако в некоторых случаях может потребоваться стационарное лечение. Например, когда человек в очень глубокой депрессии, которая сопровождаются суицидальными мыслями, он не может функционировать. Так же и при острой маниакальной симптоматике.
Как прогрессирует заболевание
Без лечения симптоматика БАР со временем становится острее, фазы депрессии и мании могут меняться чаще. Биполярное расстройство очень часто может быть сопряжено с другими психическими расстройствами. Например, у женщин очень часто развиваются расстройства пищевого поведения – нервная анорексия или булимия.
Может развиться алкогольная зависимость или зависимость от других психоактивных веществ (особенно в период мании). В таких случаях течение расстройства осложняется. Опять-таки у людей с БАР высокие суицидальные риски. У людей с биполярным расстройством в 15 раз больше риск самоубийства, чем у других людей.
Если человек регулярно принимает медикаменты, которые подобрал врач, если есть психотерапия, поддержка близких, правильный режим дня и здоровый образ жизни – фазы могут быть невыраженными и не влиять на жизнь. Люди с БАР могут работать, учиться, поддерживать социальные связи.
Виктория Горбунова
”При правильном лечении люди с БАР также могут войти в длительную ремиссию – когда переход между фазами очень сглажен или не происходит вообще".
Как помочь человеку обратиться за помощью
Когда человек впервые сталкивается с манией, то убеждать его в том, что это не нормально и нужно обратиться за помощью нет смысла. Человек просто не будет слушать этого, ведь тогда он чувствует себя очень хорошо: чувствует вдохновение, ему кажется, что он может сделать очень много вещей. В стадии гипомании люди часто могут получить хорошую работу, начинать крутые проекты, но часто их не завершают.
Как правило, гораздо легче уговорить обратиться за помощью, когда человек находится в депрессивном периоде. Однако люди, которые переживают изменения фаз с депрессии на манию и наоборот – часто сами понимают, что с ними что-то не так и ищут помощь.
Вряд ли человек послушает вас, если вы прямо скажете о том, что ему нужно к врачу. Здесь важно быть терпеливым, поощрять близкого человека откровенно говорить о том, что с ним происходит. Осторожно объяснять, что это может быть, но при этом не скрывать правду. Относиться с пониманием к изменениям настроения, приобщать к различным полезным активностям.
Очень важно также близким поддерживать правильный распорядок дня, замечать симптомы и их изменение. Однако важно помнить, что симптомы БАР могут быть очень острыми, особенно без надлежащего лечения. Например, депрессивные эпизоды могут быть очень глубокими и сложными с попытками суицидов. В фазе мании люди с БАР могут прибегать к кражам, продавать вещи из дома, даже прибегать к противоправным действиям. В такие периоды надо сразу обращаться к семейному врачу или даже в неотложную помощь.
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Очень важно, когда состояние человека с расстройством нормализуется – не обвинять и не критиковать его за поведение во время острых фаз. Нужно поддержать и помочь не допустить повторения таких случаев в будущем.
Если у вашего близкого человека есть биполярное расстройство нужно в первую очередь заботиться о себе: иметь возможность с кем-то поговорить, знать к кому обратиться за поддержкой, понимать, где ваша ответственность и что вы можете контролировать, а чего не можете.
Как правильно поддерживать человека с БАР
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Открыто говорить о биполярном расстройстве. Не избегать этой темы, но и не обвинять или давить на человека. Не говорить: "Ты какой-то перевозбужденный". Говорить: "Похоже, что у тебя может начаться маниакальный эпизод. Я замечаю, что ты стал меньше спать, стал более сексуально активен, берешься за большее количество дел и тому подобное".
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Помогать соблюдать режим. Следить, чтобы близкий человек не засиживался в гаджетах, вовремя ложился спать. Например, если вы идете на вечеринку к друзьям, то заблаговременно всех предупреждаете, что вы идете домой в 21:00, что не употребляете алкоголь, не пьете много кофе. Роль близких в поддержании этого ритма очень важна.
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Функция контроля за приемом лекарств. Это не должен быть навязчивый контроль, который унижает человека. Можно, например, договориться настроить таймер, который оповещает о приеме лекарств. Или просто в течение дня ненавязчиво спросить, принял ли он лекарства и какие именно.
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Быть рядом. Особенно это важно во время острых эмоциональных периодов – и глубокого угнетения, и возбужденного подъема. Здесь важно выслушивать, поддерживать и не допускать ухудшения симптомов, насколько это возможно.
Виктория Горбунова
"При этом важно помнить, что вы ни в коем случае не виноваты в том, что происходит с близким вам человеком. Впрочем, как и он сам. Вся упомянутая симптоматика возникает из-за особенностей работы мозга и ваша общая задача – быть внимательными и стараться поддерживать себя и друг друга в сложные моменты”.
Жизнь с биполярным расстройством
Как началось заболевание
С детства я был полным интровертом, у меня были комплексы и я закрывался в себе. Первые признаки и симптомы начались, когда я был в военном училище. Тогда мои родители разводились. Мой идеальный мир разрушился у меня на глазах и моя болезненная психика отреагировала на это событие.
У меня начались перепады настроения, я мог не спать по ночам, у меня были депрессивные состояния (хотя я тогда это воспринимал как плохое настроение и нежелание что-то делать), также были определенные моменты, которые можно назвать гипоманией (умеренная форма мании).
Путь постановки диагноза
Мой путь к постановке диагноза был довольно долгим. Когда я учился в военном училище, у меня случился эпизод длительной бессонницы, поэтому меня комиссовали и направили в больницу. Там мне поставили диагноз "шубообразная шизофрения". Я всю жизнь жил абсолютно нормально, у меня не было проблем с учебой, занимался спортом, даже подумать не мог, что у меня могут быть какие-то психические расстройства, тем более шизофрения. Принять этот диагноз я не мог.
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С годами, в начале 2000 я понял, что что-то все-таки со мной происходит. У меня были эпизоды госпитализации, которые происходили с определенной регулярностью. Тогда я понял, что надо прислушиваться к своему состоянию, принимать лекарства. Но это все тогда было хаотично – я был молод и порой относился к этому халатно.
В 2006 году, когда я лечился в очередной раз, мой врач сказал, что шизофрении у меня нет. Что у меня биполярное аффективное расстройство, которое ранее называли маниакально-депрессивный психоз. Врач мне сказал, что с этим можно жить и большое количество политиков, бизнесменов, актеров и других людей полноценно живут с БАР. Он также объяснил, что при правильно подобранной схеме лекарств можно контролировать состояние и все будет нормально.
Вячеслав Толстокоров
“После этого у меня пошел путь принятия моего диагноза. Не сразу, но я приложил к этому усилия. После того, как я услышал свой диагноз и начал жить с этими правилами, с 2008 по 2014 у меня была ремиссия. Не было никаких эпизодов, срывов и тому подобное. У меня были такие небольшие проседания и депрессии, однако это всегда имело свои причины”.
С 2017 года я основал "БАРвінОК" – это адаптационный ресурсный центр для людей с биполярным расстройством. Тогда как раз пришло осознание, что я живу полноценной жизнью. У меня есть болезнь, я о ней знаю, по-своему люблю и сотрудничаю с ней. В то же время делаю все, чтобы максимально себя отгородить от тех эпизодов – маний, депрессий, которые приносят дискомфорт и не дают нормально жить, работать, социализироваться.
Особенность БАР в том, что ты можешь ни с того ни с сего проваливаться в депрессию. Или влетаешь в манию и творишь непонятные вещи. Непонятно до конца, от чего оно зависит.
Лично я в состоянии депрессии ничего не чувствую. Самооценка, уверенность в себе, мотивация, желание что-то делать – все по нулям. Ты не хочешь никого видеть, слышать и тому подобное. У некоторых это может доходить до критической точки и они не хотят жить. Когда ты в депрессии – тебя ничего не радует. Это далеко не обычная апатия, грусть или печаль. Это черный коридор в котором, кажется, нет света в конце. Однако он на самом деле есть.
Мания – это состояние, которое бы я сравнил с разгоном автомобиля: когда с первой передачи ты переключаешься сразу на третью. Тебя все радует, все веселит, ты безгранично счастлив, все вдохновляет, куча идей и проектов. Ты все успеваешь, не спишь и работаешь, можешь делать очень необдуманные и рискованные вещи. У каждого проявляется по-своему.
Лет 15 назад я мог в фазе мании ради драйва перейти в час пик нагруженную улицу в центре города. Я мог выломать дверь, если мне показалось, что что-то не так.
Как контролировать состояние
Последний мой срыв был в 2018 году и я себе тогда сказал, что так не должно продолжаться дальше. Затем я встретил свою нынешнюю жену, у меня появился стимул и я понял, что не хочу никому создавать проблем, должен сам себя держать в руках и должен контролировать свое состояние. Поэтому я начал систематически вести дневники, общаться с психиатрами, терапевтами, заботиться о здоровье.
Вячеслав Толстокоров
"Сейчас, когда я чувствую, что меня может склонять в ту или иную сторону – я начинаю принимать определенные меры, чтобы не допустить повторения гипомании и депрессии”.
Стоимость лечения
По состоянию на сейчас лечение биполярного расстройства достаточно дорогое. Стоимость препаратов в месяц зависит от состояния человека и может достигать 3 – 4 тысяч гривен. Прием у хорошего психиатра стоит в среднем 1000 гривен и рекомендовано хотя бы раз в месяц иметь консультации с этим специалистом. Также люди с биполярным расстройством могут нуждаться в психотерапии – один прием у психотерапевта стоит 500 – 1000 гривен. То есть в целом лечение БАР на месяц стоит 6 – 7 тысяч гривен.
Можно, конечно, обратиться к участковому врачу, оформить инвалидность и получать лекарства бесплатно.
Что помогает поддерживать состояние, кроме лечения
Я занимаюсь спортом, очень люблю плавать. Меня очень поддерживает моя семья, я люблю готовить. Общаться с людьми, работать.
Я живу по принципу, что все должно приносить удовольствие. В свое время я от этого страдал и терял, но я искал и находил, работал над собой и шел к тому, что должен заниматься тем, что мне нравится. Мне в целом нравится жизнь. Когда есть эта мотивация и вдохновение к жизни, то нет поводов для депрессии.
Я стараюсь максимально социализироваться, общаться с другими, помогать другим. Например, поэтому я и основал "БАРвінОК". И поэтому стал Амбассадором психического здоровья от проекта "Психическое здоровье для Украины".
Вячеслав Толстокоров
"Я спокойно рассказываю о своем расстройстве, делюсь своей историей и считаю, что это нормально. О таком надо говорить. Мои дети спокойно восприняли информацию о моем расстройстве и уважают и любят за то, что я справляюсь со своими состояниями и никого не напрягаю. Зачем молчать – не вижу проблемы в том, что у меня есть психическое расстройство. Я такой же, как и все”.
Как расстройство влияет на личные отношения
Если почитать мой блог, то часть моих попаданий в больницу были завязаны на личной жизни. Я постоянно искал любовь, семью и когда не складывалось, то я очень болезненно это переживал. Однако сейчас мое расстройство не влияет на мои отношения.
Советы для людей, которые подозревают у себя БАР
В первую очередь нужно разобраться со своим диагнозом. Найти своего врача-психиатра, начать посещать сеансы психотерапии, принимать нужные лекарства. Свое заболевание надо понимать и принимать, чтобы оставаться полноценным человеком в обществе.
Это непросто, и нужно время, чтобы научиться контролировать свое состояние. Но каждый выбирает свой путь: кто-то живет болезнью, кто-то живет с болезнью, а я живу нормальной жизнью.