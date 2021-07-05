От мании до депрессии: как живут и что чувствуют люди с биполярным расстройством

Биполярное расстройство, которое также называют биполярное аффективное расстройство – это психическое расстройство, которое сопровождается чередованиями двух состояний: мании (сильного подъема) и депрессии (глубокого угнетения).

Здоровье 24 пообщалось с психотерапевтом Викторией Горбуновой и Вячеславом Толстокоровым, который живет с биполярным расстройством (БАР) и является основателем адаптационного центра для людей с биполярным расстройством "БАРвінОК", чтобы узнать как живут люди с этим расстройством и что они делают, чтобы уменьшить его влияние на жизнь.

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Биполярное аффективное расстройство

Почему возникает биполярное расстройство

БАР возникает из-за дисбаланса нейромедиаторов, которые синтезирует наш мозг. Это особенность функционирования мозга на биохимическом уровне. Мы подозреваем, что у части людей есть склонность к этому, однако начаться нарушение может из-за приема определенных медикаментов, определенных заболеваний, сильного стресса, истощения организма и даже трансатлантических перелетов. Это те триггеры, которые провоцируют дебют расстройства, то есть первые заметные его симптомы.

Виктория Горбунова "Биполярное расстройство также может передаваться генетически. По статистике, если у одного из родителей было биполярное расстройство, то вероятность его передачи ребенку составляет около 10%. Кажется, что процент не такой и высокий, но для психических расстройств это много”.

Симптомы биполярного расстройства

Биполярное расстройство – это группа расстройств. Существует БАР первого типа, второго типа, циклотимия, биполярное расстройство вызванное медикаментами или физическим состоянием.

Это психическое расстройство связано с двумя эмоциональными полюсами: эпизоды мании (повышенное, интенсивное настроение, когда человек чувствует себя очень активно и энергично) и эпизоды депрессии (когда человек подавлен и без сил). Эти эпизоды могут быть разными по интенсивности. Например, при БАР первого типа выражены эпизоды мании, при которых могут быть даже психотические симптомы.

Например, человек может даже видеть или думать о том, чего на самом деле нет, ему кажется, что у него неограниченная власть и способности, что он гениальный изобретатель или королевский потомок. А вот при биполярном расстройстве второго типа как таковой мании может не быть, однако есть так называемое гипоманиакальное состояние (гипомания), когда человек пребывает в постоянно приподнятом настроении, чувствует себя счастливым, сексуально активным, может выполнять многие вещи одновременно. При этом легко раздражается, не может долго сосредотачиваться, излишне подвижный и разговорчивый.

Основная характеристика биполярного расстройства – это чередование периодов мании и депрессии, то есть периоды активности и повышенного настроения сменяются периодами пассивности, подавленного настроения.

Чаще всего дебют симптомов происходит в старшем подростковом возрасте и ранней взрослости – это около 16–20 лет. Существуют случаи проявления расстройства и в детском возрасте, но тогда нужна более детальная диагностика, ведь для детей более типичны изменения настроения. Бывают случаи, когда БАР проявляется и после 40–50 лет.

Диагностика БАР

В Украине диагноз биполярное расстройство, как и другие психиатрические диагнозы может поставить только врач-психиатр. Однако люди, которые понимают, что у них могут быть определенные проблемы также обращаются и к психологу или психотерапевту. Эти специалисты, если имеют соответствующую подготовку – могут помочь, однако за диагнозом и медикаментозным лечением должны все равно направить к врачу-психиатру.

Виктория Горбунова "Биполярное расстройство в большинстве случаев требует медикаментозной коррекции, самой психотерапии чаще всего мало. Существуют так называемые диагностические критерии, которые очень подробно прописаны для каждого из типов расстройства в специальных справочниках, например DSM-5 и МКБ-10. На основе этих диагностических критериев разработаны специальные клинические интервью и опросники”.

Лечение БАР

Конкретных лекарств, которые бы обеспечили выздоровление от биполярного расстройства, к сожалению, нет. Однако люди с БАР могут жить обычной жизнью благодаря трем составляющим: медикаменты, психотерапия и психоэдукационные группы.

Медикаментозное лечение требуется не только, когда есть острые симптомы, но и тогда, когда они ослаблены или их нет. Для того чтобы эти симптомы не появлялись в будущем, или для того, чтобы сгладить переходы между фазами.

Психотерапия позволяет лучше понимать себя и самостоятельно справляться с различными симптомами депрессии или мании, а также не допускать их развития.

Психоэдукационные группы созданы не только для людей с психическими расстройствами, но и для их близких. Там рассказывают, например, на какие симптомы обращать внимание, как понять, что приближается фаза мании и тому подобное.

Чаще всего при правильно подобранной схеме лечения люди с БАР могут жить обычной, полноценной жизнью. Однако в некоторых случаях может потребоваться стационарное лечение. Например, когда человек в очень глубокой депрессии, которая сопровождаются суицидальными мыслями, он не может функционировать. Так же и при острой маниакальной симптоматике.

Как прогрессирует заболевание

Без лечения симптоматика БАР со временем становится острее, фазы депрессии и мании могут меняться чаще. Биполярное расстройство очень часто может быть сопряжено с другими психическими расстройствами. Например, у женщин очень часто развиваются расстройства пищевого поведения – нервная анорексия или булимия.

Может развиться алкогольная зависимость или зависимость от других психоактивных веществ (особенно в период мании). В таких случаях течение расстройства осложняется. Опять-таки у людей с БАР высокие суицидальные риски. У людей с биполярным расстройством в 15 раз больше риск самоубийства, чем у других людей.

Если человек регулярно принимает медикаменты, которые подобрал врач, если есть психотерапия, поддержка близких, правильный режим дня и здоровый образ жизни – фазы могут быть невыраженными и не влиять на жизнь. Люди с БАР могут работать, учиться, поддерживать социальные связи.

Виктория Горбунова ”При правильном лечении люди с БАР также могут войти в длительную ремиссию – когда переход между фазами очень сглажен или не происходит вообще".

Как помочь человеку обратиться за помощью

Когда человек впервые сталкивается с манией, то убеждать его в том, что это не нормально и нужно обратиться за помощью нет смысла. Человек просто не будет слушать этого, ведь тогда он чувствует себя очень хорошо: чувствует вдохновение, ему кажется, что он может сделать очень много вещей. В стадии гипомании люди часто могут получить хорошую работу, начинать крутые проекты, но часто их не завершают.

Как правило, гораздо легче уговорить обратиться за помощью, когда человек находится в депрессивном периоде. Однако люди, которые переживают изменения фаз с депрессии на манию и наоборот – часто сами понимают, что с ними что-то не так и ищут помощь.

Вряд ли человек послушает вас, если вы прямо скажете о том, что ему нужно к врачу. Здесь важно быть терпеливым, поощрять близкого человека откровенно говорить о том, что с ним происходит. Осторожно объяснять, что это может быть, но при этом не скрывать правду. Относиться с пониманием к изменениям настроения, приобщать к различным полезным активностям.

Очень важно также близким поддерживать правильный распорядок дня, замечать симптомы и их изменение. Однако важно помнить, что симптомы БАР могут быть очень острыми, особенно без надлежащего лечения. Например, депрессивные эпизоды могут быть очень глубокими и сложными с попытками суицидов. В фазе мании люди с БАР могут прибегать к кражам, продавать вещи из дома, даже прибегать к противоправным действиям. В такие периоды надо сразу обращаться к семейному врачу или даже в неотложную помощь.

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Очень важно, когда состояние человека с расстройством нормализуется – не обвинять и не критиковать его за поведение во время острых фаз. Нужно поддержать и помочь не допустить повторения таких случаев в будущем.

Если у вашего близкого человека есть биполярное расстройство нужно в первую очередь заботиться о себе: иметь возможность с кем-то поговорить, знать к кому обратиться за поддержкой, понимать, где ваша ответственность и что вы можете контролировать, а чего не можете.

Как правильно поддерживать человека с БАР

Открыто говорить о биполярном расстройстве. Не избегать этой темы, но и не обвинять или давить на человека. Не говорить: "Ты какой-то перевозбужденный". Говорить: "Похоже, что у тебя может начаться маниакальный эпизод. Я замечаю, что ты стал меньше спать, стал более сексуально активен, берешься за большее количество дел и тому подобное". Помогать соблюдать режим. Следить, чтобы близкий человек не засиживался в гаджетах, вовремя ложился спать. Например, если вы идете на вечеринку к друзьям, то заблаговременно всех предупреждаете, что вы идете домой в 21:00, что не употребляете алкоголь, не пьете много кофе. Роль близких в поддержании этого ритма очень важна. Функция контроля за приемом лекарств. Это не должен быть навязчивый контроль, который унижает человека. Можно, например, договориться настроить таймер, который оповещает о приеме лекарств. Или просто в течение дня ненавязчиво спросить, принял ли он лекарства и какие именно. Быть рядом. Особенно это важно во время острых эмоциональных периодов – и глубокого угнетения, и возбужденного подъема. Здесь важно выслушивать, поддерживать и не допускать ухудшения симптомов, насколько это возможно.

Виктория Горбунова "При этом важно помнить, что вы ни в коем случае не виноваты в том, что происходит с близким вам человеком. Впрочем, как и он сам. Вся упомянутая симптоматика возникает из-за особенностей работы мозга и ваша общая задача – быть внимательными и стараться поддерживать себя и друг друга в сложные моменты”.