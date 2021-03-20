Живых от мертвых отделяет занавеска: в Коломые – страшная ситуация в больнице
В Коломые на Ивано-Франковщине, в районной больнице – сложная ситуация. Пациенты с коронавирусом находятся в учреждении в течение нескольких месяцев, а мертвых от живых время от времени отделяет занавеска.
Источник:Kyiv Post
Коронавирус почти вдвое увеличил годовую смертность в больнице.
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Занавеска между пациентами
В отделении интенсивной терапии живых от мертвых отделяет полосатая бело-зеленая занавеска. Да, по одну ее сторону лежит 57-летний Василий, а по другую – 67-летний мужчина в черном пакете, которого уже собираются везти в морг.
Врач Виктор Бойко рассказал, что самое трудное для медика – видеть глаза пациента, который умирает.
Лучше этих глаз никому не видеть, ибо глаза долго снятся. Это глаза, которые молят о помощи, глаза, в которых отчаяние, глаза, в которых реальный страх,
– признался врач.
По словам Бойко, вместе с пациентами на одну минуту умирает тот врач, который его потерял. К слову, в Коломыйской больнице с начала пандемии от осложнений коронавируса умерли 205 пациентов.
Пациенты с безудержной жаждой к жизни
- Врачи рассказали, что есть пациенты, которые не согласны умирать. Василий, который находится в реанимации уже 3 месяца, один из них. На его лице – кислородная маска. По словам медиков, он так долго был в маске, что его нос начал гнить. Врачам пришлось перевести его на другой аппарат, чтобы мужчина получал кислород через прозрачный шлем.
- Возле Василия на соседней кровати лежит Тарас. На его тумбочке чашка с надписью "Лучший папа", ведь у него 5 детей. Пациент признался, что сожалеет о легкомысленном отношении к коронавирусу. По его словам, болезнь дала понять, что мы не ценим самое важное – возможность дышать.
Что происходит в Коломыйской больнице, смотрите видео:
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