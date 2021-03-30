Каждый знает, что "все болезни от нервов", ведь длительный стресс связан со многими хроническими заболеваниями. Новое исследование показало, что у людей, живущих без стресса тоже могут быть проблемы со здоровьем.

Как происходило исследование

Ученые из Университета Пенсильвании решили выяснить, насколько лучше себя чувствуют люди, живущие практически без стресса. В исследовании приняли участие 2,8 тысячи человек. В течение восьми дней они каждый вечер отвечали на вопросы о своем настроении, физических симптомах и стрессе в течение дня. Они также рассказывали, сколько положительных эмоций и событий они испытывали за прошедшие 24 часа.

Также на тему: Эмоциональное выгорание во время карантина: как распознать

Около 10% добровольцев не испытывали стресс во время наблюдательного периода. Эти люди с большей вероятностью были в хорошем настроении и реже страдали от хронических заболеваний.

Негативное влияние отсутствия стресса

Однако ученые обнаружили и другую сторону беззаботной жизни:

Тестирование на знание, которое, в том числе определяет риск снижения когнитивных функций через восемь лет старения, в этой группе показало более низкие баллы по сравнению с другими участниками. Это означает, что они с большей вероятностью столкнутся с такой проблемой в будущем.

через восемь лет старения, в этой группе показало более низкие баллы по сравнению с другими участниками. Это означает, что они с большей вероятностью столкнутся с такой проблемой в будущем. Кроме того, у добровольцев, которые живут без стресса, ученые отметили меньше позитивных событий, они реже оказывали эмоциональную поддержку близким и не получали ее сами. Примечательно, что "черствыми" чаще всего оказывались неженатые мужчины преклонного возраста.

По мнению ученых, незначительный стресс в течение дня – это не только переживание, но и показатель того, что человек живет полноценной жизнью, наполненной общением с людьми и различными эмоциями. Кроме того, небольшой стресс действительно может быть полезен.

Стрессовые факторы могут быть неприятными, но они могут нас заставить решать какую-то проблему, что очень важно для когнитивных функций, особенно в старшем возрасте,

– отметили ученые.