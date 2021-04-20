Лечение сахарного диабета инсулином, который нужно вводить один раз в неделю, столь же эффективен и безопасен, как и терапия инсулином, который нужно применять ежедневно. Это подтвердили два исследования.

Пациенты с диабетом 2 типа часто начинают лечение инсулином гораздо позже, чем рекомендуют врачи. Известно, что люди могли бы с большей вероятностью следовать назначенному лечению, если бы требовалось меньшее количество инъекций препарата.

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Как происходило исследование

В исследовании, участвовали 205 пациентов, которые никогда ранее не получали инсулин, из семи стран. Пациентов разделили на четыре группы. Участники из контрольной группы получали инсулин, который требовал ежедневного введения (гларгин). Другим участникам назначили новый инсулин (икодек), который вводят раз в неделю, в разных дозах и режимах приема. Лечение продолжалось в течение 16 недель.

Икодек был эффективным и хорошо переносился при трех испытанных режимах назначения.

при трех испытанных режимах назначения. Риск развития гипогликемии (опасного снижения уровня сахара в крови) был низок при каждом из них.

при каждом из них. Ученые выбрали режим, при котором соотношение пользы и риска было оптимальным.

Второе исследование включало 154 человека из пяти стран. В нем изучали, как пациенты переходят со "старого" инсулина на инсулин, который вводят раз в неделю. Оно показало, что для начала пациентам требуется большая нагрузочная доза. В таком случае целевые значения уровня глюкозы в крови достичь проще.

Почему это важно

Оба исследования – трамплин для большого исследования фазы 3, которое уже проходит в Медицинском центре Саутвестерн. В нем определяют эффективность "недельного" инсулина у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 2 типа,

– сказали ученые

Они считают, что новый инсулин меняет правила игры. Он должен снизить нагрузку на пациентов, которая связана с лечением, и улучшить их приверженность к терапии.