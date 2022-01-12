Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге. По его мнению, это "жизненно важно".
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Он подчеркнул, что беременные женщины не находятся в группе повышенного риска инфицирования коронавирусом. Однако надо отметить, что при заражении они таки попадают в эту группу.
Тедрос Аданом Гебрейесус – глава ВОЗ
"Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых методов лечения и вакцин".
Он добавил: "К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не оказывалось активных частиц вируса", – заявил глава ВОЗ.
Беременность и коронавирус: последние новости
- Беременные, которые заболели COVID-19, имеют повышенный риск смерти, поэтому им стоит прививаться. Однако многие будущие мамы высказывают опасения.
- В Великобритании опубликовали новые данные о вакцинации беременных против COVID-19. Прививки не связаны с повышенным риском осложнений для женщин и младенцев. Научные данные подтверждают, что прививки против коронавируса безопасны на любой стадии беременности.
- В Минздраве заявили, что прививка не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус. "Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка намного больше, чем любые потенциальные риски. Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19", – отметили в ведомстве.