Жизненно важно, – ВОЗ призвала привлекать беременных к испытаниям COVID-лекарств и вакцин

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов. В частности, лекарств и вакцин против коронавируса.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге. По его мнению, это "жизненно важно".

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Он подчеркнул, что беременные женщины не находятся в группе повышенного риска инфицирования коронавирусом. Однако надо отметить, что при заражении они таки попадают в эту группу.

Тедрос Аданом Гебрейесус – глава ВОЗ "Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых методов лечения и вакцин".

Он добавил: "К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не оказывалось активных частиц вируса", – заявил глава ВОЗ.

Беременность и коронавирус: последние новости

Беременные, которые заболели COVID-19, имеют повышенный риск смерти, поэтому им стоит прививаться. Однако многие будущие мамы высказывают опасения.

В Великобритании опубликовали новые данные о вакцинации беременных против COVID-19. Прививки не связаны с повышенным риском осложнений для женщин и младенцев. Научные данные подтверждают, что прививки против коронавируса безопасны на любой стадии беременности.

В Минздраве заявили, что прививка не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус. "Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка намного больше, чем любые потенциальные риски. Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19", – отметили в ведомстве.