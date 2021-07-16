Журналист 24 канала вакцинировался против коронавируса трижды: в Минздраве заявили о нарушении

Журналист 24 канала Артем Овдиенко получил три дозы прививки от коронавируса. Первые 2 дозы ему ввели препаратами AstraZeneca из Индии и Южной Кореи, а третьей дозой стала вакцина от Pfizer.

Овдиенко рассказал, что впервые вакцинировался в марте. Через 3 месяца ему ввели вторую дозу, а третью дозу журналист получил 2 дня назад.

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По словам журналиста, ему было интересно проверить, позволят ли врачи получить третью прививку и как отреагирует организм. Также он хотел получить большее количество антител.

Имел возможность это сделать. Было интересно проверить, позволят ли врачи мне это сделать, как отреагирует организм. После трехмесячного перерыва после первой вакцины сомневался, что после второй прививки будет действовать так, как нужно. Труднее всего было после первой – имел болезненное состояние. После второй – ничего не беспокоило, а после третьей немного болела рука,

– рассказал он.

Реакция Минздрава не заставила себя ждать

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире отметил, что сейчас в Украине нет возможности делать третью прививку против COVID-19. А случай с журналистом необходимо рассматривать, как нарушение алгоритмов Минздрава.

Этот конкретный случай надо рассматривать – это нарушение алгоритмов Минздрава. Все вакцины, которые используют в Украине, имеют разрешение ВОЗ. Все они имеют инструкции, а там прописано, что необходимо две прививки для полной защиты,

– заметил Ляшко.

При этом министр добавил, что сейчас в мире исследуют, как лучше всего защитить людей, насколько хватит иммунитета и нужна ли третья доза препарата. Пока что стандартом прививки против COVID-19 остаются 2 дозы, если не учитывать одноразовую вакцину от Johnson & Johnson.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине

Источник: Минздрав