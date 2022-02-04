Жвачки снижают риск преждевременных родов: каким образом

Использование жевательной резинки с ксилитом (сахарный заменитель) снижает риск преждевременных родов и рождения детей с очень маленьким весом.

В ходе исследования ученые доказали, что жевание жвачки снижает количество преждевременных родов почти на четверть, а количество детей, рождающихся с низким весом, уменьшается на 31%.

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В исследовании приняли участие 10 тысяч беременных женщин: половина участниц получила рекомендацию жевать резинку с ксилитом не менее 10 минут ежедневно. Именно ксилит используют как заменитель сахара во многих жевательных резинках.

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Также всем участникам дали рекомендации по уходу за полостью рта, поскольку предыдущие исследования указывали, что плохое здоровье полости рта связано с повышенным риском преждевременных родов.

В частности, у женщин, которые родили преждевременно, часто обнаруживали в плаценте и в амниотической жидкости клопа fusobacterium nucleatum, который обычно селится во рту при недостаточной гигиене.

Использование жевательной резинки с ксилитом как мера вмешательства до 20 недель беременности уменьшило количество преждевременных родов, особенно поздних преждевременных родов между 34 и 37 неделями,

– отметил автор исследования Кьерсти Аагаард.

Результат эксперимента с жвачкой

Приблизительно 16,5% участниц исследования родили преждевременно, но среди женщин, регулярно употреблявших жевательную резинку, этот показатель снизился до 12,6%.

Вовремя родилось на 177 детей больше, кроме того, на 182 ребенка больше родилось с правильным весом.

Напомним, эксперты связывают стресс, который испытывают беременные, с синдромом нарушения активности и внимания (СПАУ), аутизмом, а также с болезнями Паркинсона и Альцгеймера у младенца.

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