Стоматологи рекомендуют жевать жвачку в течение 20 минут после еды. Но только ту, которая без сахара. От сахарной вреда больше, чем пользы.

Жевательные резинки делают из синтетических материалов – эластомеров, смол и воска в разных пропорциях, добавляя ароматизаторы, красители и подсластители. Их польза в том, что они помогают вырабатывать больше слюны.

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Как действует жвачка

Слюна – естественная защита рта от кислоты, продукта жизнедеятельности бактерий, которые остались во рту после еды. Они образуют тонкую пленку на зубах, медленно въедаются в них и разрушают.

Сама по себе жвачка не спасет зубы. Но если соблюдать и другие гигиены рта: чистить зубы дважды в день пастой с фтором и жевать жвачку между приемом пищи, тогда она хорошая помощница. Идеальный вариант – еще добавить чистку зубной нитью раз в день. У наших предков не было пасты с фтором, поэтому они жевали смолы, снова и снова инициируя образование слюны.

Без жвачки у человека вырабатывается примерно 0,3-0,4 миллилитра слюны в минуту. Этого очень мало, чтобы нейтрализовать бактерии за 20 минут, понадобится минимум час. Американская ассоциация стоматологов пишет, что жвачка усиливает слюноотделение в 10-12 раз.

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что если бы все подростки в стране жевали жвачку каждый раз после еды и питья, это сэкономило бы 8,2 миллиона фунтов стерлингов в год на лечении зубов.

Другая польза жвачки

Жвачка не только хорошо защищает от кариеса, но и помогает при сухости во рту и неприятном запахе. Поэтому ее можно пожевать и после сна. Никакого гастрита и язвы из-за выделения кислоты в пустой желудок не будет. Исследования показывают, что даже час жевания резинки не оказывает значительного влияния на объем желудочного сока.

Жевание жвачки может уменьшить симптомы у людей с гастроэзофагеальным или ларингофарингеальным рефлюксами. В первом случае содержимое желудка попадает обратно в пищевод, во втором – в гортань.