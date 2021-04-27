Психологи з університету Арізони спростували поширену думку про те, що часте зітхання нібито є показником негативних емоційних станів.
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Це дослідження об’єднало два мої інтереси: розуміння невербальної поведінки та вдосконалення наукової практики в психології. Зітхання – це поширена невербальна поведінка, і було дуже здорово мати можливість переглядати дані, які фіксують, як часто люди роблять це за допомогою аудіозаписів на своїх телефонах,
– розповів автор дослідження Олександр Денверс.
Як проходило дослідження
У дослідженні брали участь 510 добровольців. Протягом декількох днів вони справді всюди носили з собою пристрій, який записує навколишні звуки. Відтак вчені змогли об'єктивно виміряти кількість зітхань кожної людини.
Згодом психологи оцінили депресивні прояви і рівні неспокою, самотності, стресу і втоми.
Результати експерименту
Вчені дослідили, що зв'язку між більш частими зітханнями і більш високим рівнем негативних емоцій немає.
Якщо конкретна людина раптом стала зітхати частіше або рідше – це, ймовірно, лише зміна настрою.
"Висновком нашого дослідження є те, що люди, які більше зітхають, не страждають більше. Вони також не є тривожними або самотнішими. Існувала невелика тенденція до того, що люди, які зітхали більше, були лише втомленими", – додав автор.
Психологи порекомендували не довіряти "форумам" в інтернеті, де юзери без медичної освіти обговорюють те, що людина, яка часто зітхає, є нібито нещасною та має справу з психічними захворюваннями.