Во всем мире врачи регулярно выражают обеспокоенность тем фактом, что многие люди "заливают" стресс от бесконечных локдаунов и постоянного страха за свое здоровье. Новое исследование показывает, что во время пандемии выпивать начали даже те, кому это строго противопоказано.

О том, что во время пандемии значительно возросло потребление алкоголя в различных возрастных группах, ученые сообщали неоднократно. Опрос, который провели исследователи из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета, показало, что люди с депрессией, тревогой и другими психическими расстройствами пьют чаще, чем их ровесники без таких проблем.

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В онлайн-опросе приняли участие 5850 взрослых американцев из всех штатов. Респонденты отвечали на вопрос о своем психологическом состоянии и о том, насколько изменились их алкогольные привычки во время пандемии.

Злоупотребление алкоголем во время пандемии

Около 29% участников признались, что стали выпивать больше, в то время, как 19,8% респондента сообщили, что уменьшили потребление спиртного. Однако у людей с депрессией вероятность злоупотребления алкоголем была на 64% выше, чем у тех, кто страдает от тревожного расстройства (на 41%).

Опрос также выявил взаимосвязь алкогольных привычек с возрастом респондентов. Чаще всего об увеличении потребления спиртного сообщали молодые люди до 40 лет (40% участников). В то же время участники от 40 лет и старше с симптомами депрессии и тревоги примерно в два раза чаще говорили о том, что стали больше пить по сравнению со своими ровесниками без психических расстройств.

Почему люди пьют больше

Авторы исследования считают, что люди больше пьют из-за стресса, причинами которого являются и пандемия, и изоляция. Они считают, что у выявленного ими роста употребления алкоголя во время локдауна могут быть длительные негативные последствия для здоровья людей.