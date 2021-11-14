Суточная статистика

Среди всех больных – 1 069 детей и 135 медработников. В больницы госпитализировали 4 881 человека – среди них есть подтвержденные больные или люди с имеющимися признаками COVID-19.

Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали более 4,5 тысяч больных

К сожалению, умерли еще 403 пациента. В то же время выздоровели 11 146 человек.

Прививки проводили:

790 мобильных бригад по иммунизации;

2 921 пункт прививки;

459 центров вакцинации населения.

Какова ситуация по регионам за сутки

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 630), Харьковской (1 050), Запорожской (1 029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

Количество заболеваний за сутки:

город Киев – 447 случаев;

Винницкая область – 525 случаев;

Волынская область – 293 случая;

Днепропетровская область – 1630 случаев;

Донецкая область – 793 случая;

Житомирская область – 542 случая;

Закарпатская область – 313 случаев;

Запорожская область – 1029 случаев;

Ивано-Франковская область – 511 случаев;

Киевская область – 533 случая;

Кировоградская область – 139 случаев;

Луганская область – 83 случая;

Львовская область – 535 случаев;

Николаевская область – 724 случая;

Одесская область – 979 случаев;

Полтавская область – 709 случаев;

Ровненская область – 377 случаев;

Сумская область – 619 случаев;

Тернопольская область – 393 случая;

Харьковская область – 1050 случаев;

Херсонская область – 259 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 371 случай;

Черновицкая область – 205 случаев;

Черниговская область – 785 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

По состоянию на 13 ноября в Украине обнаружили 3 217 639 инфицированных COVID-19. Из них 2 631 240 уже выздоровели. Впрочем, умерли, к сожалению, 76 705 больных.

С начала пандемии в Украине провели 15 225 531 ПЦР-тестирование.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал