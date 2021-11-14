Значительный спад на фоне выходных: 14,5 тысяч COVID-больных, госпитализированных все еще много
За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине обнаружили 14 490 новых больных коронавирусом. Из них в больницы попали почти 5 тысяч человек.
Суточная статистика
Среди всех больных – 1 069 детей и 135 медработников. В больницы госпитализировали 4 881 человека – среди них есть подтвержденные больные или люди с имеющимися признаками COVID-19.
Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали более 4,5 тысяч больных
К сожалению, умерли еще 403 пациента. В то же время выздоровели 11 146 человек.
Прививки проводили:
- 790 мобильных бригад по иммунизации;
- 2 921 пункт прививки;
- 459 центров вакцинации населения.
Какова ситуация по регионам за сутки
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 630), Харьковской (1 050), Запорожской (1 029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.
Количество заболеваний за сутки:
- город Киев – 447 случаев;
- Винницкая область – 525 случаев;
- Волынская область – 293 случая;
- Днепропетровская область – 1630 случаев;
- Донецкая область – 793 случая;
- Житомирская область – 542 случая;
- Закарпатская область – 313 случаев;
- Запорожская область – 1029 случаев;
- Ивано-Франковская область – 511 случаев;
- Киевская область – 533 случая;
- Кировоградская область – 139 случаев;
- Луганская область – 83 случая;
- Львовская область – 535 случаев;
- Николаевская область – 724 случая;
- Одесская область – 979 случаев;
- Полтавская область – 709 случаев;
- Ровненская область – 377 случаев;
- Сумская область – 619 случаев;
- Тернопольская область – 393 случая;
- Харьковская область – 1050 случаев;
- Херсонская область – 259 случаев;
- Хмельницкая область – 646 случаев;
- Черкасская область – 371 случай;
- Черновицкая область – 205 случаев;
- Черниговская область – 785 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
По состоянию на 13 ноября в Украине обнаружили 3 217 639 инфицированных COVID-19. Из них 2 631 240 уже выздоровели. Впрочем, умерли, к сожалению, 76 705 больных.
С начала пандемии в Украине провели 15 225 531 ПЦР-тестирование.