Какие процессы обнаружили ученые

Когда инфекция находится под контролем, организм использует биохимический мессенджер TGF для снижения иммунного ответа. Группа немецких ученых обнаружила, что при COVID-19 наблюдается совершенно необычная ситуация – раннее высвобождение TGFβ, блокирующее контроль врожденной иммунной системы над патогеном.

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Ученые увидели, что усиленное производство TGF у пациентов с COVID-19 наблюдается уже в первую неделю после инфицирования.

Далее учёные поняли, что решающее значение в раннем контроле над коронавирусной инфекцией имеют иммунные NK-клетки или природные киллеры, однако их сила снижается по мере высвобождения TGFβ.

Важно также и то, что ранее ученые фиксировали раннее высвобождение TGFβ только у людей с тяжелой формой COVID-19. У пациентов с легкими симптомами выработка TGFβ запускалась не раньше, чем через 3 недели после начала заболевания.

Никакие другие тяжелые пневмонии, в частности грипп, не показали влияния TGF на NK-клетки,

– подчеркнули авторы.

TGFβ может быть индикатором течения коронавируса

Очевидно, что кроме других факторов клиническое течение COVID-19 определяется временем высвобождения TGFβ.

Поэтому ученые надеются, что своевременное угнетение TGFβ может предотвратить прогресс COVID-19 в тяжелую форму.

Сейчас есть несколько кандидатов для подавления TGFβ, которые уже изучаются в рамках клинических исследований лечения рака и ревматоидного артрита.

Ученые рассчитывают, что целевое действие восстановит способность иммунных клеток уничтожать SARS-CoV-2. Теперь ученые готовят доклинические исследования на моделях животных.