"В знак поддержки": Болгария подарит Украине 50 тысяч доз AstraZeneca
Источник:МИД Болгарии
У министров иностранных дел Болгарии и Украины – Светлана Стоева и Дмитрия Кулебы состоялась встреча. Как результат – Болгария передаст нам 50 тысяч доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca.
Встреча состоялась в Киеве 23 августа. В соседней стране выразили свою готовность помочь.
К теме Украина вскоре получит 6,5 миллиона доз вакцины от коронавируса, – Ляшко
"На очередной знак поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca", – говорится в сообщении.
О чем еще говорили министры
Отмечается, что министры также обсудили отношения между странами и возможности для их развития. В частности, в контексте жизни этнической общины украинских болгар.
Стоев подчеркнул, что "200-тысячная болгарская община в Украине является естественным мостом дружбы между двумя странами".
Вакцинация в Украине: главное
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 9 августа сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 миллиона доз вакцин.
А уже вскоре Украина получит около 6,5 миллиона доз вакцин против COVID-19. По состоянию на 23 августа в пунктах вакцинации и в мобильных бригадах есть в наличии примерно 9,5 миллиона доз препаратов.
В Украине сейчас зарегистрированы такие вакцины против коронавируса:
- Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca);
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
- Sinovac Biotech (CoronaVac);
- Johnson&Johnson (Janssen);
- также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Напомним, что вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 5,07 млн украинцев, почти 3,14 миллиона – полностью иммунизированы.