"В знак поддержки": Болгария подарит Украине 50 тысяч доз AstraZeneca

У министров иностранных дел Болгарии и Украины – Светлана Стоева и Дмитрия Кулебы состоялась встреча. Как результат – Болгария передаст нам 50 тысяч доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca.

Встреча состоялась в Киеве 23 августа. В соседней стране выразили свою готовность помочь.

К теме Украина вскоре получит 6,5 миллиона доз вакцины от коронавируса, – Ляшко

"На очередной знак поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca", – говорится в сообщении.

О чем еще говорили министры

Отмечается, что министры также обсудили отношения между странами и возможности для их развития. В частности, в контексте жизни этнической общины украинских болгар.

Стоев подчеркнул, что "200-тысячная болгарская община в Украине является естественным мостом дружбы между двумя странами".

Вакцинация в Украине: главное

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 9 августа сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 миллиона доз вакцин.

А уже вскоре Украина получит около 6,5 миллиона доз вакцин против COVID-19. По состоянию на 23 августа в пунктах вакцинации и в мобильных бригадах есть в наличии примерно 9,5 миллиона доз препаратов.

В Украине сейчас зарегистрированы такие вакцины против коронавируса:

Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca);

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Sinovac Biotech (CoronaVac);

Johnson&Johnson (Janssen);

также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Напомним, что вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 5,07 млн украинцев, почти 3,14 миллиона – полностью иммунизированы.