Що відомо про плем'я

Цимане живуть на болівійській периферії тропічних лісів Амазонки. Вони ведуть життя, яке сильно відрізняється від нашого. Відтак, ймовірно є набагато здоровіші.

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Ця ізольована група збирачів-садівників досі живе традиційними способами ведення сільського господарства, полювання, збирання і рибного лову. Живуть так, як жили їх предки задовго до того, як індустріалізація та урбанізація змінили більшу частину світу.

Спосіб життя впливає на процеси старіння мозку

Дослідження підтвердило, що представники цимане мають найздоровіші серця в світі та найнижчий рівень ішемічної хвороби серця.

Нове дослідження також довело, що цимане також значно меншу атрофію мозку у міру дорослішання, тобто повільніше зменшення обсягу мозку, ніж у людей у США та Європі. Ймовірно, це знижує ризик когнітивних порушень і деменції.

Цимане дозволили нам провести дивовижний експеримент з потенційно згубним впливом сучасного способу життя на наше здоров'я,

— зазначив нейробіолог, один із авторів дослідження – Андрій Іримія.

За даними вчених таке відкриття є неочікуваним. Бо досі були лише гіпотези щодо того, що зайва вага та спосіб життя можуть вливати на зменшення обсягу мозку та сприяти церебральній атрофії.

Водночас традиційний спосіб життя цимане, зокрема відсутність доступу до сучасної охорони здоров'я і медичного обслуговування підвищує ризики розвитку інфекційних захворювань.

Нові результати показують, що стан серцево-судинної системи в кінцевому підсумку важливіше для здорового старіння мозку, ніж фактори запалення, пов'язані з інфекційними захворюваннями.

Деталі дослідження

У експерименті брали участь 746 дорослих цимане у віці від 40 до 94 років, вони пройшли комп'ютерну томографію для розрахунку обсягу мозку.

Сканування показало, що в середньому у людей цимане більш повільне скорочення обсягу мозку у міру дорослішання в порівнянні з групами людей із попередніх досліджень – жителів Гамбурга (Німеччина), Сент-Луїса (США) та Роттердама (Нідерланди).

Атрофію мозку можливо сповільнити

Дослідження свідчить, що атрофія мозку може бути істотно уповільнена за способом життя, пов'язаним з дуже низьким ризиком серцево-судинних захворювань,

– резюмували дослідники.

Тож індустріальний спосіб життя супроводжується збільшенням приблизно на 70% темпів зменшення обсягу мозку залежно від віку, хоча дослідники відзначають, що статистичні порівняння тут включають низку обмежень.

За словами дослідників, сидячий спосіб життя і високе споживання цукру й жирів, можуть прискорювати втрату мозкової тканини з віком і робити нас більш вразливими для таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.