Команда вчених з Університету Пенсільванії знайшла безболісний спосіб лікування карієсу. Але перш ніж розповісти про новий метод терапії, необхідно пояснити, як виникає карієс.

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Як утворюється карієс

На зубах утворюється плівка з бляшок, на якій радо розмножуються бактерії Streptococcus mutans і грибки Candida albicans, які з'єднуються молекулами полісахариду Манна.

Якщо ж у роті присутній цукор, то ферменти глікозілтрансферази виробляють клейкі полімери глюкани. Через це навіть при регулярній чистці зубів бляшки дуже важко видаляються.

Нинішні ліки, які націлені на знищення бактерії S. mutans, зазвичай не впливають на вже сформовані бляшки. Тим паче вони шкодять корисним бактеріям і тканинам ротової порожнини.

Натомість вченим з Університету Пенсільванії вдалося створити препарат, який послаблює зубні бляшки, що утворюються із залишків їжі й служать живильним середовищем для бактерій.

Результати дослідження:

Під час лабораторних тестів науковці протестували комбінацію з 3 ферментів, які впливають на зубні бляшки в присутності слини.

Через 5 хвилин товщина біоплівки значно знизилася, так само як і зв'язок між бактеріями й грибками. Через це її стало значно легше видаляти звичайними методами, до прикладу, зубною щіткою.

Окрім цього, ферменти підвищили кислотність слини навколо бляшок. Це зробило зуби стійкішими до пошкодження емалі.

І не менш важливе досягнення – оскільки отримана речовина не атакує ні грибок, ні бактерії, вони не розвивають стійкість до цього методу лікування.

Тепер вчені гадають, як можна скоротити термін дії лікування до з 5 до 2 хвилин. Таким чином розробники сподіваються створити засіб для полоскання для рота, який діти могли б використовувати щодня.