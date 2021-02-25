На Донбассе 25 февраля начали вакцинацию украинских военных против коронавируса. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

Вакцинация на Донбассе

В госпиталь привезли 7 200 доз препарата компании AstraZeneca.

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Уже сегодня врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты,

– заявили в штабе ООС.

Там добавили, что 26 февраля бригады в составе анестезиолога, терапевта и медсестры, начнут выезжать для проведения прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.

Военное командование отметило, что вакцинация проходит на добровольной основе.

"Сначала, все пациенты проходят обследование у врача. Им меряют температуру тела, артериальное давление, а также собирают данные анамнеза. Тогда медики определяют есть ли противопоказания к вакцинации", – подчеркнули в штабе ООС.

Там отметили, что абсолютными противопоказаниями к прививке являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.

Обратите внимание! 24 февраля в Украине стартовала массовая вакцинация населения против коронавируса. Первые прививки начали делать в Черкассах, далее – в Киевской, Винницкой и Черниговской областях.



В Украине начали вакцинацию против коронавируса / Инфографика 24 канала