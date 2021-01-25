Карантинные зоны в Украине планируют вернуть через неделю. Однако перед этим Министерство здравоохранения проведет анализ эпидемиологической ситуации в регионах.

Чтобы адаптивный карантин был эффективен, нужно проанализировать ситуацию в регионах. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает 24 канал.

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Заметим, что 25 января закончился локдаун и начал действовать общенациональный карантин с ограничениями оранжевой зоны. Однако в дальнейшем правительство вернет адаптивный карантин.

Заболеваемость уменьшается

Степанов отметил, что заболеваемость коронавирусом уменьшается в течение 2 недель. Министр добавил, что 30 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью – это почти на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе.

Кроме того, количество больных, нуждающихся в госпитализации, тоже уменьшается. Сохраняется тенденция, когда количество выписанных из больниц пациентов превышает количество госпитализированных.

По мнению министра, такая статистика возникла благодаря локдауну.

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Обратите внимание! По информации Минздрава, на прошлой неделе провели 144 280 тестирований методом ПЦР, а также 20 206 исследований на выявление антигена быстрыми тестами в семейных врачей.



Ограничения карантинных зон / Инфографика 24 канала