Зубная боль: что делать, если нет возможности попасть к стоматологу

Острая зубная боль может стать настоящей пыткой, потому лучшее, что вы можете сделать – это немедленно обратиться к стоматологу. Но что делать, если поблизости нет клиники с экстренной помощью или ждать приема придется минимум несколько часов?

Почему возникает зубная боль

Зубная боль возникает из-за повреждения нерва и часто сигналит о том, что патологический процесс зашел достаточно далеко, и возникли осложнения. Чаще всего боль настигает неожиданно, усиливается от тепла и надавливания на что-нибудь твердое.

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В большинстве случаев причину болевых ощущений может диагностировать только врач, но иногда они достаточно очевидны:

Травма зуба. Острую боль также может вызвать внезапный перелом зуба или его корня;

Прорезывания зубов мудрости, которым недостаточно места в деснах для нормального прохождения;

В большинстве случаев острую боль вызывает кариес с проникновением инфекции в полость зуба. В этом случае человек может испытывать боль, но только при непосредственном воздействии раздражителя, например, от холодной или горячей воды;

Неправильно запломбированный зуб;

Пульпит – воспаление мякоти зуба. Пульпитная боль возникает внезапно и не только под воздействием раздражителей, может отдавать в ухо или в висок. Долго терпеть такую ​​боль практически невозможно;

Пародонтит – воспаление тканей, расположенных вокруг верхушки зуба. Заболевание проявляется постоянной и резкой болью, локализованной в области одного зуба. Боль нередко пульсирующая, усиливается от прикосновения к зубу. При этом десна могут опухнуть, а зуб расшататься.

Как облегчить зубную боль